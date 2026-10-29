Qamishlo despide a dos combatientes de su brigada

La población de Qamishlo despidió a los combatientes de la Brigada de Qamishlo, los mártires Xebat Efrîn y Tolhildan.

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29 DICIEMBRE, 2026   22:58
Qamishlo
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Los combatientes de la Brigada de Qamishlo Xebat Efrîn (Mihemed Osman), quien murió el 26 de octubre mientras cumplía con su deber en la ciudad de Qamishlo, y Tolhildan (Îshaq Hisên), quien murió ese mismo día en Kobanê, recibieron hoy una ceremonia de despedida en el Cementerio de los Mártires Delîl Saroxan.

La ceremonia fue organizada por el Consejo de Familias de los Mártires de Qamishlo, con la participación de decenas de personas.

Tras un minuto de silencio, Hisên Kesîr, en representación de las familias de los mártires, expresó sus condolencias a los familiares de ambos combatientes y destacó los grandes sacrificios que hicieron al entregar sus vidas para proteger a su pueblo.

Kesîr concluyó su intervención renovando el compromiso de seguir el camino de los mártires.

El comandante de la Brigada de Qamishlo, Hisên Qamişlo, expresó su lealtad a los combatientes fallecidos y afirmó que sus fuerzas están preparadas para hacer frente a todos los ataques contra la seguridad y la estabilidad de la región, así como para proteger los logros de los mártires.

Hisên también se refirió a los planes que, según señaló, buscan desestabilizar la región e instó a la población a no caer en las trampas de las publicaciones en redes sociales y páginas web que intentan provocar discordia.

Tras los discursos, se leyeron los documentos de los mártires y se entregaron a sus familias.

Los cuerpos de ambos combatientes fueron sepultados entre consignas de "Los mártires nunca mueren".

ANHA


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