TEV-DEM pide responsabilidad por los ataques a los desplazados a Girê Spî

El Movimiento de la Sociedad Democrática (TEV-DEM) condena los ataques a las familias desplazadas que regresan a la ciudad de Girê Spî, pidiendo al gobierno de transición que intervenga de inmediato para protegerlos y responsabilizar a los responsables. Advierte que los ataques amenazan la paz civil y socavan los esfuerzos hacia la integración y el consenso nacional

TEV-DEM pide responsabilidad por los ataques a los desplazados a Girê Spî
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27 DICIEMBRE, 2026   12:02
NEWSDESK
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El Movimiento de la Sociedad Democrática (TEV-DEM) emite hoy una declaración sobre los ataques a las familias desplazadas que regresan a Girê Spî.

La declaración condena los ataques dirigidos a miembros del pueblo kurdo que regresaban a sus hogares en Girê Spî/Tel Abyad, incluyendo asaltos, intimidación y la quema de propiedades y vehículos por parte de grupos fuera de la ley.

Subraya que estos ataques no fueron incidentes aislados ni meras violaciones contra individuos y propiedades. Más bien, representan una grave amenaza para la paz civil, socavan los fundamentos de la coexistencia pacífica y buscan sembrar el miedo y la desconfianza entre los componentes de la sociedad siria.

La declaración pide al gobierno de transición que intervenga de inmediato para detener los ataques, proporcionar la protección necesaria para los desplazados que regresan a sus hogares y responsabilizar a todos los involucrados en asaltos, incendios provocados e intimidación. También pide que las personas desplazadas pudieran regresar a sus áreas de forma segura y digna, y que se adopten medidas claras y prácticas para evitar que tales violaciones se repitan y pongan fin a la impunidad.

Hace hincapié en que izar la bandera siria no le da a nadie legitimidad para atacar a los ciudadanos, justificar violaciones de sus derechos o convertir un crimen en un acto patriótico. Aquellos que se esconden detrás de los símbolos nacionales para justificar sus prácticas chovinistas no sirven a la unidad de Siria; más bien, socavan su significado, amenazan la cohesión social y abren la puerta a nuevas divisiones e interferencias extranjeras. La bandera que une a los sirios dice el comunicado, debe defender la igualdad, la justicia y la asociación.

La declaración advierte que la continuación de tales prácticas, la tolerancia de ellas o el hecho de no responsabilizar a sus perpetradores profundizaría las divisiones entre las comunidades de Siria, erosionaría la confianza y obstruiría cualquier camino serio hacia la integración y el consenso nacional, amenazando la estabilidad y la paz civil. La integración genuina no puede imponerse por la fuerza ni lograrse a través de la exclusión y la intimidación. Debe basarse en el reconocimiento mutuo, las garantías de los derechos nacionales y democráticos, el respeto por la voluntad de todas las comunidades y la construcción de una asociación nacional igualitaria.

La declaración responsabiliza al gobierno de transición por tomar medidas urgentes para poner fin a estas violaciones. También insta al público a actuar con conciencia y responsabilidad y a no dejarse llevar por provocaciones e intentos de incitar a la discordia destinadas a arrastrar a la región a una mayor tensión y división. Dice: "frustrar estos planes requiere mantener la unidad, fortalecer la solidaridad social y continuar la lucha política y democrática en defensa de los derechos y la dignidad de nuestro pueblo".

La declaración señala que la respuesta del gobierno de transición a estos ataques serviría como una medida práctica de su compromiso de construir una nueva Siria que abarque a todo su pueblo.

Afirma que los derechos del pueblo kurdo no eran negociables y que su dignidad y seguridad eran derechos inalienables. Concluye que construir una Siria democrática, pluralista y descentralizada basada en la justicia, la asociación y el reconocimiento de los derechos de todas sus comunidades era el verdadero camino para salvaguardar la unidad del país y asegurar el futuro de su pueblo.

ANHA

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