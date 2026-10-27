Trabajos de mantenimiento en curso en la estación de agua de Allouk

Los trabajos de mantenimiento continúan en la estación de agua de Allouk en Sari Kaniye, incluidas las reparaciones de fallas y fugas en la tubería de transmisión principal y el reemplazo de varias válvulas en la estación de Al-Himma. El trabajo tiene como objetivo mejorar la eficiencia del bombeo de agua y reducir el desperdicio de agua, en medio de una suspensión temporal de cinco días del bombeo

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NOTICIAS
27 DICIEMBRE, 2026   09:38
HASAKAH
BOTAN HUSSEIN - HANAR IBRAHIM
+

La agencia ANHA acompañó a una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y UNICEF a la estación de agua Allouk en Sari Kaniye por primera vez en siete años para observar los trabajos de mantenimiento que lleva a cabo la Compañía de Agua y Alcantarillado Hasakah. El bombeo se ha suspendido temporalmente durante cinco días y se espera que se reanude gradualmente una vez que se complete el trabajo.

La compañía suspendió el bombeo de agua de la estación del 25 al 29 de este mes para realizar el mantenimiento de la tubería de transmisión y reemplazar las válvulas en la estación de Al-Himma. El trabajo tiene como objetivo mejorar la eficiencia del bombeo y reducir las fugas de agua.

El director de la estación de agua de Allouk, Omar Salem, dice a la Agencia ANHA que el trabajo de mantenimiento actual cubre varias reparaciones que requieren la suspensión del bombeo de agua a la ciudad de Hasakah. Dice que el trabajo había sido programado para tomar cinco días para evitar cortes repetidos de agua para los residentes.

Explica que las fugas y fallas en las tuberías y la tubería de transmisión principal habían afectado el volumen de agua bombeada y el equipo. Las reparaciones cubren varios puntos en los compuestos de pozo y a lo largo de la tubería principal, así como parte de la estación de Al-Himma.

Salem agrega que el mantenimiento tiene como objetivo mejorar las operaciones de bombeo y evitar fugas. También señala que se planearon proyectos para aumentar el número de bombas sumergibles, con el equipo necesario todavía en la etapa de adquisición.

Por su parte, el jefe del departamento de la estación de Hasakah, Abdul Latif Mohammed, dice que el bombeo en las estaciones de Allouk, Al-Himma y Al-Aziziya había sido suspendido porque tres válvulas en la estación de Al-Himma habían llegado al final de su vida operativa. Las válvulas miden 900, 600 y 500 milímetros de diámetro.

Explica que los equipos técnicos habían completado el reemplazo de la válvula de 900 milímetros y habían comenzado a reemplazar las otras dos. Confirma que el 50 por ciento del trabajo de mantenimiento se había completado, y agregó que el bombeo de agua estaba programado para reanudarse el jueves de acuerdo con el calendario aprobado.

La Compañía de Agua Hasakah había anunciado previamente que el agua de la estación de Allouk era segura para beber después de que se completaran las pruebas de laboratorio y confirmó que cumplía con los estándares de salud aprobados.

ANHA


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