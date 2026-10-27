Asesinan a un miembro de la Administración de Seguridad de Instalaciones Vitales en Deir ez-Zor

Un miembro de la Administración de Seguridad de Instalaciones Vitales fue asesinado después de ser atacado por disparos de hombres con armas no identificados en el campo oriental de Deir ez-Zor

Asesinan a un miembro de la Administración de Seguridad de Instalaciones Vitales en Deir ez-Zor
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27 DICIEMBRE, 2026   12:35
NEWSDESK
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Hussein Hamdi al-Shaher, miembro de la Administración de Seguridad de Instalaciones Vitales, fue asesinado después de ser asesinado a tiros por pistoleros no identificados que conducían una motocicleta en la ciudad de al-Dahla, en el campo oriental de Deir ez-Zor.

Según una fuente del Ministerio del Interior, al-Shaher, que proviene del pueblo de al-Kassar en el subdistrito de al-Busayrah, sucumbió a sus heridas. Las autoridades pertinentes iniciaron una investigación y llevaron a cabo operaciones de búsqueda en la zona para perseguir a los involucrados y llevarlos ante la justicia.

ANHA

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