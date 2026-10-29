Îlham Ehmed: Las acciones en Afrin obstaculizan el regreso de los desplazados a sus hogares

Îlham Ehmed señaló que, en el marco del proceso de integración, los habitantes de Afrin han comenzado a regresar a sus lugares de origen. Sin embargo, la permanencia de combatientes procedentes de otras regiones en Afrin y sus actuaciones están impidiendo el regreso de otros desplazados.

Îlham Ehmed: Las acciones en Afrin obstaculizan el regreso de los desplazados a sus hogares
NOTICIAS
29 DICIEMBRE, 2026   17:27
Newsdesk
+

La política Îlham Ehmed declaró a nuestra agencia: "El regreso de los habitantes de Afrin a sus lugares de origen constituye un gran logro para nosotros y es uno de los resultados del acuerdo de integración con el Estado sirio".

Îlham Ehmed se refirió a la situación en Afrin y afirmó: "Estamos siguiendo de cerca la permanencia de combatientes extranjeros en la región. Su presencia en Afrin supone un obstáculo para el regreso de los desplazados. En Afrin y sus zonas rurales se están produciendo apropiaciones de viviendas y tierras agrícolas de la población. Se apoderan de los olivos de los habitantes, imponen decisiones ilegales a la población y la someten a presiones.

"Cuando estas personas se apropian de las viviendas y propiedades de los habitantes, impiden su regreso. Algunos de los desplazados que ya han regresado se ven obligados a alquilar viviendas hasta que quienes las ocupan ilegalmente las abandonen. Con estas acciones se están vulnerando las leyes".

Îlham Ehmed continuó: "No aceptamos que nadie se apropie de las viviendas ni de las propiedades de la población. Exigimos al Ministerio de Defensa y a las instituciones de seguridad que protejan a la población civil, resuelvan los problemas de seguridad y pongan fin a estas prácticas. Hago un llamamiento a estas instituciones para que escuchen las quejas de la población, resuelvan el problema de la apropiación de las viviendas y propiedades de los habitantes de la región y devuelvan sus bienes a sus legítimos propietarios, con el fin de preservar la paz social y garantizar la estabilidad en la región".

ANHA

Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

Entre las tiendas inundadas y el frío intenso, los desplazados exigen el fin de ...

próximo artículo

La Unión Europea pide a Egipto que garantice la libertad de prensa

Noticias relacionadas

La Dirección del Agua de Hesekê confirma que el agua de Elokê es apta para el consumo

La Dirección del Agua de Hesekê confirma que el agua de...

23 DICIEMBRE, 2026 - 22:01

Los desplazados del campamento de Waşûkanî organizan una protesta

Los desplazados del campamento de Waşûkanî organizan un...

26 DICIEMBRE, 2026 - 21:08

Reabren el paso fronterizo de Nasib-Jaber entre Siria y Jordania

Reabren el paso fronterizo de Nasib-Jaber entre Siria y...

27 DICIEMBRE, 2026 - 23:33

Los ataques reiterados en Serêkaniyê y Girê Spî vulneran los compromisos del Gobierno

Los ataques reiterados en Serêkaniyê y Girê Spî vulnera...

27 DICIEMBRE, 2026 - 13:38

El PYD condena el ataque contra los desplazados de Girê Spî

El PYD condena el ataque contra los desplazados de Girê...

27 DICIEMBRE, 2026 - 18:24

Qamishlo despide a dos combatientes de su brigada

Qamishlo despide a dos combatientes de su brigada

29 DICIEMBRE, 2026 - 22:58