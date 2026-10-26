Los desplazados del campamento de Waşûkanî organizan una protesta

Los desplazados que viven en el campamento de Waşûkanî organizaron una protesta y exigieron regresar a sus hogares antes del invierno.

Los desplazados del campamento de Waşûkanî organizan una protesta
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NOTICIAS
26 DICIEMBRE, 2026   21:08
Hasaka
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Hoy, los desplazados de Serêkaniyê y Tel Tamr organizaron una protesta en el campamento de Waşûkanî. Durante la manifestación, cortaron la carretera que conecta Tel Tamr con Hesekê y exigieron poder regresar cuanto antes a sus lugares de origen.

Asimismo, los manifestantes señalaron que afrontan numerosas dificultades en el campamento y que las organizaciones ya no les prestan ayuda.

Mûsa Mihemed, originario de la aldea de El Menacîr y residente en el campamento de Waşûkanî, explicó que las organizaciones han dejado de ayudarlos y que su situación es difícil. Añadió que el invierno se acerca y que, cuando llueve, se encuentran bajo tiendas deterioradas por las que se filtra el agua. Mihemed pidió que se les permita regresar pronto a sus hogares.

Por su parte, Cabir Ebdulrehman declaró: “Soy de la aldea de El Kêf, en Tel Tamr. Organizamos esta protesta para poder regresar cuanto antes a nuestros hogares. Nuestra situación es difícil, los robos han aumentado, hay inseguridad y carecemos de medios para ganarnos la vida. Queremos que los convoyes de retorno incluyan a desplazados de todas las zonas”.

Mihemed Ebdulrehman, originario de la aldea de El Kinêhir, en Tel Tamr, afirmó: “Nosotros también queremos regresar a nuestros hogares. Los convoyes que están regresando solo incluyen a personas de algunas zonas. Queremos volver a nuestra aldea antes de que llegue el invierno”.

ANHA 


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