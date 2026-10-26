Consejo de Paz Civil de Hasakah: la coexistencia es la base de la estabilidad regional

Un miembro del Consejo Civil de Paz de Hasakah pide que se rechazara el discurso de odio y la incitación, poniendo fin a los intentos de fomentar la discordia entre las comunidades de la región, y enfatiza la importancia de la convivencia y el diálogo para preservar la paz y la estabilidad civiles

Consejo de Paz Civil de Hasakah: la coexistencia es la base de la estabilidad regional
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26 DICIEMBRE, 2026   09:40
AL-HASAKAH
DIYAR AHMED
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La ciudad de Hasakah es testigo de intentos de fomentar la discordia y socavar la paz civil entre sus comunidades, en medio de advertencias de una escalada en la incitación y el discurso de odio, y llamamientos para contener las tensiones y preservar la coexistencia y la estabilidad en la región.

Las demandas relativas a las tierras confiscadas deben resolverse por vías legales

En este contexto, el Dr. Mohammed Khair al-Najjari, miembro del Consejo Civil de Paz en Hasakah, dice a nuestra agencia: "Durante el período reciente, la ciudad de Hasakah fue testigo de dos incidentes graves. La primera implicó demandas individuales para la devolución de tierras afectadas por el llamado tema de las 'tierras de la llanura de inundación'".

Explica que el Consejo Civil de Paz intervino en este asunto en coordinación con el movimiento político kurdo, las tribus kurdas y la delegación presidencial del gobierno, pidiendo el fin del asunto.

Añade que la cuestión de las tierras confiscadas cae dentro del marco político, dado que el estado era la entidad que anteriormente traía a los colonos. En consecuencia, el estado es responsable de resolver las disputas relacionadas con este problema.

Señala que el consejo pidió a los que tienen derecho a las tierras que buscaran canales legales para reclamar sus propiedades y tierras.

Al-Najjari explica que habían recibido garantías de la delegación presidencial de que se comunicaría con aquellos con derecho a las tierras y trabajaría para resolver las disputas a través de canales legales y por medio de decretos presidenciales y gubernamentales.

Protestas en Ghuwayran y temores de incitar a la discordia

Con respecto a los eventos en Ghuwayran, Al-Najjari señala que comenzaron cuando los esfuerzos estaban en curso para resolver las disputas relacionadas con las tierras confiscadas. Considera que varios partidos estaban tratando de fomentar la discordia árabe-kurda promoviendo una incitación generalizada contra los kurdos.

Señala que los primeros signos de discordia se hicieron claramente evidentes cuando tuvieron lugar las protestas iniciales. Esto llevó al Consejo Civil de Paz a tomar medidas sobre el terreno. Sus miembros fueron a Ghuwayran, se reunieron con líderes de la comunidad local y discutieron con ellos las demandas de los manifestantes. Describe estas demandas como legítimas.

Agrega que el consejo pidió contener la situación y evitar la escalada, rechazar las violaciones contra los vecindarios y símbolos kurdos, y trabajar para detener las provocaciones que podrían aumentar las tensiones entre las comunidades de la región.

Reuniones con tribus y líderes comunitarios para contener las tensiones

Al-Najjari explica que el Consejo Civil de Paz celebró una reunión con las tribus kurdas, durante la cual se enfatiza la necesidad de precaución y de evitar cualquier reacción que pudiera afectar la seguridad y estabilidad de la región. Posteriormente se acuerda que se celebraría una reunión con los líderes tribales árabes.

Explica que, durante la reunión celebrada con ellos en el edificio de la gobernación, se discutieron los diversos temas que habían llevado a los residentes a salir a las calles. El consejo considera que las demandas que se planteaban eran preocupaciones compartidas entre todos los residentes.

Al-Najjari hace hincapié en que los asistentes a la reunión pidieron evitar las provocaciones y evitar los intentos de arrastrar a la región a una guerra civil a través de la incitación y los ataques a los símbolos kurdos.

Señala que los líderes tribales árabes se comprometieron a garantizar que no se produjeran violaciones, enfatizando la necesidad de respetar la dignidad de todas las comunidades y abstenerse de socavarla.

Un plan para monitorear las protestas y frenar las violaciones

Al-Najjari afirma que el Consejo Civil de Paz rechaza la discordia. Dice que el consejo había pedido a la delegación presidencial que desarrollara un plan para frenar las violaciones durante las protestas, asegurando que no se produzcan disputas o ataques que pudieran socavar la dignidad de otras comunidades.

Añade que el consejo está monitoreando las próximas protestas y trabajando para implementar un plan que incluye la celebración de reuniones destinadas a calmar la situación y establecer un curso de acción claro para evitar que las tensiones se intensifiquen y preservar la paz civil en la región.

Llamadas para detener la incitación en las plataformas de redes sociales

En un desarrollo relacionado, Al-Najjari explica que el Consejo Civil de Paz había discutido con la delegación presidencial la necesidad de cerrar las plataformas utilizadas para difundir la discordia y la incitación, y poner fin a las campañas destinadas a inflamar la situación y movilizar a la gente a través de las plataformas de redes sociales.

Subraya la importancia de tomar medidas para frenar la retórica incitada promovida por individuos conocidos por dirigirse a los pueblos de la región. Advierte sobre las consecuencias de permitir que dicha retórica continúe, en particular su impacto en las relaciones entre las comunidades de la región y en la seguridad y la estabilidad en Hasakah.

Énfasis en la coexistencia y el rechazo del discurso de odio

Al final de sus comentarios, Al-Najjari enfatiza que los residentes de Hasakah, en todas sus comunidades, tienen una larga historia de convivencia y hermandad y no necesitan que nadie les recuerde la importancia de preservar estos lazos. Hace hincapié en la necesidad de reducir las tensiones y rechazar el discurso de odio y la discordia.

Pide concienciar a la generación más joven sobre los peligros de la división y la incitación, e instó a los líderes comunitarios a cumplir con su papel de calmar el sentimiento público y contener las tensiones.

Enfatiza que todas las comunidades de la región están en el mismo barco y que el estallido de cualquier discordia tendría graves consecuencias para todos y podría conducir a un derramamiento de sangre entre los residentes de la región.

ANHA


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