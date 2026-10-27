Jordania forma un comité conjunto después de los ataques en el sur de Siria

Jordania reafirma la fortaleza de sus relaciones con Siria y defiende los ataques aéreos dirigidos a sitios que dice que estaban vinculados a ISIS, mientras que Damasco continúa investigando los ataques en medio de diferencias sobre la coordinación y el cierre del cruce fronterizo de Nasib

Jordania forma un comité conjunto después de los ataques en el sur de Siria
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27 DICIEMBRE, 2026   14:14
NEWSDESK
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El gobierno jordano reafirma su compromiso con las relaciones fraternales con Siria y su determinación de desarrollar la cooperación y la coordinación entre los dos países, haciendo hincapié en que la lucha contra el ISIS sigue siendo una prioridad de seguridad compartida en medio de los desafíos que enfrenta la región.

Las declaraciones se produjeron un día después de que Ammán anunciara que había llevado a cabo ataques aéreos en el sur de Siria dirigidos a sitios que, según él, estaban vinculados a organizaciones "terroristas". Los ataques siguieron a las investigaciones que vincularon a esos grupos con los sospechosos en el ataque de la semana pasada contra una iglesia en la gobernación de Karak de Jordania.

El ministro de Comunicaciones del Gobierno Jordano y portavoz del gobierno, Mohammad al-Momani, dijo que las operaciones militares se dirigieron a sitios de ISIS basadas en inteligencia de campo destinada a frustrar amenazas y ataques contra la seguridad jordana.

Añadió que las estimaciones preliminares indicaban que más de 20 mercenarios del ISIS habían sido asesinados y un gran depósito de armas destruido.

Al-Momani enfatizó que Jordania y Siria habían mantenido la coordinación institucional durante años en la lucha contra el "terrorismo" y el contrabando de armas y drogas. Anunció que los dos países habían acordado establecer un comité conjunto para abordar las consecuencias de la última operación y fortalecer la cooperación contra los grupos extremistas.

Mientras expresaba su pesar por las bajas civiles, el funcionario jordano dijo que las fuerzas jordanas habían tomado precauciones para evitar que los sitios de ataque se cree que contienen civiles. Añadió que las autoridades pertinentes estaban haciendo un seguimiento del asunto con sus homólogos sirios.

Damasco había anunciado anteriormente una investigación sobre los ataques aéreos, haciendo hincapié en la importancia de la seguridad y la coordinación de campo en las zonas fronterizas. Los medios de comunicación estatales sirios también citaron al Ministerio de Relaciones Exteriores al expresar reservas sobre las operaciones militares llevadas a cabo dentro del territorio sirio sin coordinación previa, destacando las diferencias entre los relatos sirios y jordanos de la coordinación que precedió a los ataques.

Sobre el terreno, fuentes locales sirias informaron de víctimas civiles por los ataques aéreos dirigidos a sitios en el campo de Daraa y Sweida. Mientras tanto, la Autoridad General de Cruces Fronterizos y Aduanas de Siria anunció el cierre del cruce fronterizo de Nasib y la suspensión temporal del tráfico de pasajeros y comerciales entre los dos países, diciendo que la decisión estaba vinculada a los recientes acontecimientos de seguridad en la gobernación de Daraa.

ANHA

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