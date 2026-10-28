Un hombre mata a su madre, a su hermano y a sus dos hijas antes de quitarse la vida

Un hombre identificado como Jwan Mohammed Amin Ali abre fuego contra miembros de su familia, matando a su hermano, madre y dos niñas antes de quitarse la vida

Un hombre mata a su madre, a su hermano y a sus dos hijas antes de quitarse la vida
NOTICIAS
28 DICIEMBRE, 2026   11:03
HASAKAH
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El corresponsal de ANHA informa que cuatro miembros de la misma familia fueron asesinados el miércoles por la mañana temprano en un horrible crimen que sacudió la ciudad de Derbasiyah.

Según información preliminar, un hombre identificado como Jwan Mohammed Amin Ali abrió fuego contra miembros de su familia, matando a su hermano, Akid, su madre, Aziza, y dos niñas, antes de quitarse la vida.

Al recibir el informe, las patrullas de las Fuerzas de Seguridad Interna llegaron a la escena del crimen e inmediatamente iniciaron una extensa investigación y operaciones de búsqueda para descubrir las circunstancias y los motivos detrás del incidente.

ANHA

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