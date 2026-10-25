7 muertos en ataques aéreos israelíes y bombardeo en la Franja de Gaza

Siete personas murieron en ataques aéreos israelíes y bombardeos en la Franja de Gaza, incluidos tres cerca de la Universidad Islámica y dos hermanos en Khan Younis

7 muertos en ataques aéreos israelíes y bombardeo en la Franja de Gaza
INTERNACIONAL-medio este
25 DICIEMBRE, 2026   22:07
NEWSDESK
+

Siete personas murieron hoy en ataques aéreos israelíes y bombardeos dirigidos a varias áreas de la Franja de Gaza, según fuentes locales.

En la ciudad de Gaza, tres personas murieron y otras resultaron heridas cuando los aviones israelíes impactaron en las cercanías del campus de la Universidad Islámica.

En Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, dos hermanos, Alaa y Nabil Abu Zayed, murieron en un ataque israelí dirigido a un grupo de civiles cerca del área industrial en la parte occidental de la ciudad.

Hamdan Salman Abu Amra, de 33 años, también murió en un ataque llevado a cabo por un dron israelí en el área de Al-Mazra'a, al este de Deir al-Balah en el centro de la Franja de Gaza.

En un desarrollo relacionado, Fatima Al-Bayouk, de ocho años, murió a causa de las heridas sufridas después de ser disparado por las fuerzas israelíes al sur de Deir al-Balah. Al-Bayouk había sido la única superviviente de su familia, que murió en un ataque contra ellos a finales de 2023 en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza.

ANHA

Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

Ilham Ahmed y Shanaz Ibrahim Ahmed discuten los últimos desarrollos en el proces...

próximo artículo

Seis heridos debido a la explosión de restos de guerra en el este de Alepo

Noticias relacionadas

Asaad al-Shaibani se encuentra en Bagdad

Asaad al-Shaibani se encuentra en Bagdad

17 DICIEMBRE, 2026 - 20:15

Se estrella un avión militar ruso: mueren 6 personas

Se estrella un avión militar ruso: mueren 6 personas

29 September, 2026 - 23:02

Dos mujeres mueren en ataques contra Gaza

Dos mujeres mueren en ataques contra Gaza

28 September, 2026 - 22:36

El régimen iraní ejecuta a dos manifestantes

El régimen iraní ejecuta a dos manifestantes

5 DICIEMBRE, 2026 - 18:54

Empieza el Foro de Oriente Medio 2026 con una amplia participación política y diplomática

Empieza el Foro de Oriente Medio 2026 con una amplia pa...

12 DICIEMBRE, 2026 - 12:06

Académicos de varios países crean una red mundial para apoyar a las universidades de Rojava y Kobanê

Académicos de varios países crean una red mundial para ...

7 DICIEMBRE, 2026 - 18:03