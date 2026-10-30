Hallan un cadáver cerca de una aldea en la zona rural de Serêkaniyê tras bajar las aguas de las inundaciones

Los habitantes de la aldea de El Erîşa, en la zona rural de Serêkaniyê, encontraron el cadáver de una persona cerca de la localidad después de que descendieran las aguas de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias.

Hallan un cadáver cerca de una aldea en la zona rural de Serêkaniyê tras bajar las aguas de las inundaciones
Hallan un cadáver cerca de una aldea en la zona rural de Serêkaniyê tras bajar las aguas de las inundaciones
Hallan un cadáver cerca de una aldea en la zona rural de Serêkaniyê tras bajar las aguas de las inundaciones
Hallan un cadáver cerca de una aldea en la zona rural de Serêkaniyê tras bajar las aguas de las inundaciones
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30 DICIEMBRE, 2026   17:52
Hasaka
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Hoy, los residentes de la aldea de El Erîşa, en la zona rural de Serêkaniyê, hallaron un cadáver cerca de la localidad, una vez que bajaron las aguas acumuladas por las fuertes precipitaciones.

Por el momento, se desconoce la identidad de la persona fallecida.

ANHA 

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