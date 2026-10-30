Dos niños resultan heridos por la explosión de una mina en la zona rural de Deraa

Dos niños resultaron heridos por la explosión de una mina en los campos de los alrededores de la localidad de Khirbet Ghazaleh, en la zona rural oriental de Deraa.

Dos niños resultan heridos por la explosión de una mina en la zona rural de Deraa
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30 DICIEMBRE, 2026   22:03
Newsdesk
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Según fuentes locales, hoy explotó una mina remanente de la guerra en los campos cercanos a Khirbet Ghazaleh. Como consecuencia de la explosión, dos niños resultaron gravemente heridos.

Este fue el tercer incidente de este tipo ocurrido hoy. En otras dos explosiones de minas, registradas en las zonas rurales de Tel Tamr y Manbij, un niño murió y nueve personas resultaron heridas.

ANHA

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