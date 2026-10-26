Atacan a desplazados de Girê Spî mientras regresaban a sus casas

Un grupo de desplazados de Tell Abyad (Girê Spî) fue agredido y sus vehículos fueron vandalizados mientras intentaban regresar a sus hogares

Atacan a desplazados de Girê Spî mientras regresaban a sus casas
NOTICIAS
26 DICIEMBRE, 2026   15:30
NEWSDESK
+

Un grupo de desplazados de Tell Abyad (Girê Spî) fueron agredidos al llegar a la ciudad mientras intentaban regresar a los hogares de los que habían sido desplazados, sin coordinarse con el Comité de Personas Desplazadas de Girê Spî.

Según la información obtenida por la agencia ANHA, el grupo fue a la Dirección del Distrito de Girê Spî después de ser invitado por la dirección a regresar a sus hogares. Sin embargo, fueron asaltados y los asaltantes aplastaron sus vehículos.

ANHA


Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

YBŞ y YJŞ anuncian la integración de 4.156 combatientes en el sistema de segurid...

próximo artículo

La delegación de Imrali visita el Colegio de Abogados de Amed

Noticias relacionadas

Más de 640 familias desplazadas de Serêkaniyê regresarán a sus áreas

Más de 640 familias desplazadas de Serêkaniyê regresará...

21 DICIEMBRE, 2026 - 10:29

Desplazados de Serê Kaniyê piden regresar a sus hogares

Desplazados de Serê Kaniyê piden regresar a sus hogares

18 DICIEMBRE, 2026 - 15:33

La Dirección del Agua de Hesekê confirma que el agua de Elokê es apta para el consumo

La Dirección del Agua de Hesekê confirma que el agua de...

23 DICIEMBRE, 2026 - 22:01

El Líbano extiende el plazo para regularizar la situación de los trabajadores sirios hasta principios de 2027

El Líbano extiende el plazo para regularizar la situaci...

18 DICIEMBRE, 2026 - 11:52

Basil Abdelaziz asume el Ministerio de Industria y Comercio Interior de Siria

Basil Abdelaziz asume el Ministerio de Industria y Come...

19 DICIEMBRE, 2026 - 19:33

Dos niños muertos por la explosión de restos de guerra en la zona rural de Daraa

Dos niños muertos por la explosión de restos de guerra ...

21 DICIEMBRE, 2026 - 14:29