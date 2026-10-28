Se reabre el paso fronterizo de Nasib

El paso fronterizo de Nasib, situado entre Jordania y Siria, ha vuelto a abrir sus puertas.

Se reabre el paso fronterizo de Nasib
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28 DICIEMBRE, 2026   18:13
Newsdesk
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La Dirección General de Puertos y Aduanas informó de que el paso de Nasib había sido cerrado temporalmente debido a los bombardeos en Deraa. Hoy se ha reabierto y se ha reanudado el tránsito de pasajeros y camiones.

El paso fronterizo de Nasib se encuentra frente al paso de Jaber, en el lado jordano. Es uno de los pasos fronterizos entre Siria y Jordania y una vía importante para el movimiento comercial de la región.

Después de que Jordania bombardeara zonas del sur de Siria, las autoridades sirias habían cerrado el paso de Nasib, que hoy ha vuelto a abrir.

ANHA

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