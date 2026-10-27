El PYD condena el ataque contra los desplazados de Girê Spî

El Partido de la Unión Democrática (PYD) condenó, mediante un comunicado, el ataque perpetrado ayer contra los desplazados de Girê Spî que regresaban a su ciudad, y pidió que se proteja a la población civil y se garantice su derecho a regresar de forma segura.

El PYD condena el ataque contra los desplazados de Girê Spî
NOTICIAS
27 DICIEMBRE, 2026   18:24
Kobanê
+

El PYD emitió un comunicado en relación con el ataque perpetrado ayer contra los desplazados de Girê Spî que regresaban a su ciudad. El comunicado fue leído por Bêrîvan Îsmaîl, copresidenta del PYD en Kobanê.

En el comunicado se señaló que las personas responsables del ataque perpetrado ayer en Girê Spî deben ser juzgadas.

El PYD declaró: “Algunos sectores pretendían provocar tensiones entre los distintos componentes de la región y, cuando el grupo de desplazados llegó a sus hogares, se perpetraron violentos ataques contra ellos y sus vehículos”.

El PYD afirmó que el Gobierno de transición tiene plena responsabilidad de proteger a la población civil y sus bienes, detener estos ataques y evitar que vuelvan a producirse.

ANHA


Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

Estudiantes, jóvenes y habitantes de Zirgan reclaman el reconocimiento constituc...

próximo artículo

Continúan la represión y las detenciones de ciudadanos en Irán

Noticias relacionadas

Mazloum Abdi: El trabajo continúa para encontrar una solución para el futuro de las universidades e institutos en las universidades de Kobani y Rojava

Mazloum Abdi: El trabajo continúa para encontrar una so...

21 DICIEMBRE, 2026 - 11:09

La Conferencia Democrática del Islam se une al proceso de integración dentro del Ministerio Sirio de Awqaf

La Conferencia Democrática del Islam se une al proceso ...

19 DICIEMBRE, 2026 - 12:09

“No aceptamos la decisión del Ministerio de Educación”

“No aceptamos la decisión del Ministerio de Educación”

24 DICIEMBRE, 2026 - 10:36

Kobanê proyecta un documental sobre la vida de 69 mártires

Kobanê proyecta un documental sobre la vida de 69 mártires

21 DICIEMBRE, 2026 - 19:31

Dos incidentes de seguridad en Hama y Alepo

Dos incidentes de seguridad en Hama y Alepo

25 DICIEMBRE, 2026 - 10:40

Îlham Ehmed pide que cesen los ataques contra los desplazados de Girê Spî

Îlham Ehmed pide que cesen los ataques contra los despl...

26 DICIEMBRE, 2026 - 22:56