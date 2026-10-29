Hallan en Azaz el cuerpo de un hombre de 60 años con heridas de bala

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR) informó del hallazgo del cuerpo de un hombre de 60 años en la ciudad de Azaz, en la zona rural de Alepo.

Hallan en Azaz el cuerpo de un hombre de 60 años con heridas de bala
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29 DICIEMBRE, 2026   22:59
Newsdesk
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El cadáver, que presentaba heridas de bala, fue encontrado en la carretera de Maryamin, al oeste de la ciudad.

No se han difundido más detalles sobre el suceso.

ANHA

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