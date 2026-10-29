Los ataques rusos dejan 16 muertos en Ucrania

En los ataques de Rusia contra las ciudades ucranianas de Kremenchuk y Dnipro, 16 personas murieron y al menos otras 20 resultaron heridas.

Los ataques rusos dejan 16 muertos en Ucrania
INTERNACIONAL-medio este
29 DICIEMBRE, 2026   22:01
Newsdesk
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En los ataques con drones rusos contra las ciudades ucranianas de Kremenchuk y Dnipro, 16 personas murieron y al menos otras 20 resultaron heridas.

Un funcionario local declaró a Reuters que un dron ruso bombardeó un edificio residencial en el centro de Kremenchuk. Como consecuencia del ataque, tres personas murieron y al menos otras 15 resultaron heridas.

Según las autoridades ucranianas y la compañía ferroviaria, en la ciudad de Dnipro, en el este de Ucrania, un dron ruso impactó contra la estación de tren antes de que un convoy partiera hacia Zaporiyia. En el incidente murieron al menos 13 personas y otras cinco resultaron heridas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, calificó de «aterrador» el ataque contra la estación ferroviaria e instó a Estados Unidos y a los países europeos a adoptar medidas contundentes para hacer frente a los intensos ataques rusos.

ANHA

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