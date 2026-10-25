Panorama de la semana: Siria entre los desafíos de seguridad nacional y las demandas de reconstrucción

Los periódicos árabes explican el ataque en la gobernación de Karak en Jordania, los riesgos de la desinformación en línea en Siria y los desafíos de la reconstrucción. La cobertura se centra en proteger la unidad nacional y contrarrestar el extremismo y los rumores, pidiendo instituciones estatales más fuertes y el estado de derecho

Panorama de la semana: Siria entre los desafíos de seguridad nacional y las demandas de reconstrucción
MUNDO
25 DICIEMBRE, 2026   11:11
NEWSDESK
+

Los periódicos árabes publicados la semana pasada abordaron cuestiones de seguridad nacional en Jordania y Siria, así como los riesgos del extremismo y la desinformación en línea y los desafíos de la reconstrucción en Siria.

El ataque de Karak y la prueba de unidad nacional

El periódico Al-Arab, con sede en Londres, argumentó que el ataque dirigido a los dolientes dentro de una iglesia en la gobernación de Karak, en el sur de Jordania, probó la capacidad del estado y la sociedad para proteger la unidad nacional y evitar que la violencia se convirtiera en división religiosa y política.

El periódico señaló que el peligro del ataque se extendió más allá de sus víctimas hasta la posibilidad de explotarlo para incitar la discordia y socavar la confianza entre los ciudadanos y las instituciones estatales. Advirtió contra determinar los motivos detrás del ataque o vincularlo a conflictos regionales sin pruebas claras.

El periódico enfatizó que los cristianos son una parte integral de la sociedad jordana y que proteger sus derechos y la libertad para practicar sus rituales religiosos es una responsabilidad nacional compartida.

Hizo hincapié en la necesidad de combinar medidas de seguridad firmes con una investigación transparente y un discurso oficial responsable, al tiempo que se enfrenta a los rumores y la incitación de los medios de comunicación.

El periódico concluyó que la lucha contra el extremismo requiere no solo perseguir a los involucrados, sino también fomentar una cultura de ciudadanía y combatir el discurso de odio. Tales esfuerzos evitarían que el crimen creara divisiones sociales y reafirmarían que un ataque a cualquier ciudadano afecta a la sociedad en su conjunto.

Desinformación en línea en Siria

Mientras tanto, el periódico Al-Quds Al-Arabi abordó lo que su artículo describió como la guerra electrónica de Irán contra Siria. Señaló que "la pérdida de influencia militar de Teherán tras la caída del régimen de Bashar al-Assad no ha terminado sus intentos de influir en el país". En cambio, según el artículo, ha llevado a Teherán a "usar campañas en línea y cuentas coordinadas para difundir rumores, alimentar las tensiones sectarias y socavar la confianza en el nuevo estado".

El periódico citó investigaciones e informes de los medios de comunicación que documentan la circulación de imágenes de vídeo antiguas tomadas fuera de contexto y presentadas como eventos recientes para provocar miedo e ira.

Advirtió contra la explotación de incidentes y violaciones de seguridad para asignar responsabilidad colectiva a grupos sociales completos y convertir el sufrimiento de las víctimas en herramientas en conflictos políticos.

El periódico pidió a las autoridades sirias que refuercieran la seguridad de la información, publiquen los resultados de la investigación de manera transparente y cooperen con plataformas digitales para contrarrestar las cuentas coordinadas, protegiendo así la paz civil y limitando los intentos de socavar la estabilidad.

Reconstrucción de Siria entre inversión y reforma

En un artículo titulado "Para que los sirios no olviden la reconstrucción", Al-Quds Al-Arabi advirtió que la reconstrucción se estaba dejando de lado en favor de la inversión en discusiones sobre el futuro de Siria. Enfatizó que la inversión debería apoyar el proceso de reconstrucción en lugar de reemplazarlo.

El periódico argumentó que las crisis regionales e internacionales, junto con la disminución de los recursos de los países donantes, no justificaban el aplazamiento del desarrollo de planes de reconstrucción claros.

El artículo criticó un enfoque que limita los esfuerzos de reconstrucción a hoteles, centros comerciales y bienes raíces de lujo. Citó la experiencia de Solidere del Líbano y pidió que se extrajeran lecciones de Ruanda y Colombia para fortalecer el estado de derecho y la independencia judicial, al tiempo que vinculan las inversiones con la creación de empleo y la inclusión de los grupos afectados.

También destacó la importancia de la transparencia y la supervisión financiera, así como la experiencia del Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Unión Europea en materia de planificación y financiación.

El periódico destacó la necesidad de priorizar la seguridad y los servicios esenciales, en particular el agua, la electricidad, la atención médica y la educación, al tiempo que incluye a los desplazados, los refugiados, los retornados y los grupos marginados en los esfuerzos de reconstrucción.

Concluyó que la reconstrucción va más allá de la reparación de la infraestructura y la revitalización de la economía para abarcar la reforma institucional, la separación de poderes, las garantías de la libertad de expresión, la revitalización de la vida de los partidos políticos y el diálogo nacional y, en última instancia, la elaboración de una nueva constitución que defina los fundamentos del Estado y su futuro.

ANHA

Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

Dos incidentes de seguridad en Hama y Alepo

próximo artículo

Los estudiantes de la Universidad de Rojava piden la independencia académica y a...

Noticias relacionadas

El acuerdo de Trump con Irán provoca controversia; la guerra termina en pérdidas para todos

El acuerdo de Trump con Irán provoca controversia; la g...

17 June, 2026 - 11:54

ONU: Los talibanes detenenen a 30 mujeres por presuntamente violar las reglas del hijab

ONU: Los talibanes detenenen a 30 mujeres por presuntam...

12 June, 2026 - 14:19

El acuerdo entre Líbano e Israel y las negociaciones entre Washington y Teherán centran la atención de la prensa

El acuerdo entre Líbano e Israel y las negociaciones en...

4 July, 2026 - 11:05

La próxima cumbre de la OTAN en Ankara en medio de divergencias sobre cuestiones internacionales

La próxima cumbre de la OTAN en Ankara en medio de dive...

3 July, 2026 - 13:24

Tres personas mueren en los ataques de Israel contra Líbano

Tres personas mueren en los ataques de Israel contra Lí...

5 September, 2026 - 14:16

Trump declara el fin de la guerra con Irán

Trump declara el fin de la guerra con Irán

12 June, 2026 - 12:58