Desplazados de Girê Spî sufren ataques al llegar a su ciudad

Un grupo de desplazados de Girê Spî sufrió ataques cuando intentaba regresar a sus hogares y entró en la ciudad tras una invitación de la Administración de la región de Girê Spî.

Desplazados de Girê Spî sufren ataques al llegar a su ciudad
NOTICIAS
26 DICIEMBRE, 2026   20:23
Newsdesk
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Un grupo de desplazados de Girê Spî que intentaba regresar a sus hogares fue atacado al llegar a la ciudad.

El grupo se dirigió a sus viviendas sin coordinar previamente su regreso con el Comité de Desplazados de Girê Spî.

Según la información recibida por nuestra agencia, el grupo se dirigió a la sede de la Administración de la región de Girê Spî con la intención de regresar a sus hogares, tras recibir una invitación de dicha Administración. Sin embargo, sus integrantes sufrieron ataques: los agresores atacaron los vehículos y los saquearon.

ANHA


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