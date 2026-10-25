Conmemoran a la mártir Beritan en Kobani

En el 34 aniversario de su martirio, la organización Kongra Star de la ciudad de Kobani celebra la memoria de la mártir Beritan (Gulnaz Karataş), afirmando que "el espíritu de sacrificio de Beritan todavía está allanando el camino para miles de mujeres en todo el mundo"

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25 DICIEMBRE, 2026   18:21
NEWSDESK
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Con motivo del 34 aniversario del martirio de Beritan (Gulnaz Karataş), la organización Kongra Star de la ciudad de Kobani organiza hoy una conmemoración. Esta ceremonia tuvo lugar en el Partido de la Unión Democrática (PYD).

En esta ceremonia participaron miembros de Kongra Star, representantes de diferentes instituciones, el partido sindical democrático PYD y muchos residentes de Kobaniz

La ceremonia empieza con un minuto de silencio en honor a los espíritus de los mártires de la libertad. Esto fue seguido inmediatamente por un discurso pronunciado por Zozan Kul, miembro de Kongra Star, que señala cómo Beritan, a través de su movimiento histórico el 25 de octubre de 1992, contra la traición y tomar el camino de la sumisión, se convirtió en una encarnación de la voluntad de la mujer libre y una base para la construcción de ejércitos de mujeres.

Zozan también enfatiza que el espíritu de autosacrificio de Beritan todavía sirve como un faro para el camino para miles de mujeres en todo el mundo.

Esto fue seguido inmediatamente por una presentación que se centra en la vida, las luchas y los mensajes de la mártir Beritan, seguida de una entrega de dulces tradicionales en memoria de ella.

La ceremonia termina con los eslóganes "Los mártires nunca mueren", "Mujer, vida, libertad" (Jin, Jiyan, Azadî).

ANHA

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