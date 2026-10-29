Entre las tiendas inundadas y el frío intenso, los desplazados exigen el fin de su sufrimiento

Anoche no fue normal para los desplazados que vivían en los campamentos Washokani y Serekaniye en Al-Hasakah, ya que las fuertes lluvias se convirtieron en sufrimiento adicional después de que el agua se infiltrara en las tiendas de campaña e inundara las pertenencias de los hogares restantes, obligando a la gente a sacar a sus hijos al aire libre para escapar del agua a la luz del frío amargo y las difíciles condiciones de vida

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NOTICIAS
29 DICIEMBRE, 2026   14:13
Al-Hasakah 
Diyar Ahmed- Bilind Hajji
+

Nuestra agencia entró en el campamento de Washokani y graba escenas de daños, donde las familias sacaron sus muebles y pertenencias mojados y los desplegaron en las cercanías de las tiendas de campaña en un intento de secarlos y salvar lo que quedaba de ellos, mientras las mujeres estaban ocupadas lavando ropa y limpiando artículos dañados por fugas de agua y el retorno de aguas residuales a las tiendas de campaña, en un momento en que el área todavía está al comienzo del invierno.

“Nos quedamos al aire libre hasta la mañana”

Al describir lo que su familia vivió durante las horas nocturnas, el desplazado del campo de Tel Tamr Ibrahim Abdullah dijo: “Nosotros y nuestros hijos permanecimos al aire libre hasta las horas de la mañana, como resultado de nuestras tiendas llenas de agua. No queda nada que no estuviera mojado con el agua, nos quedamos toda la noche de pie y nuestros hijos temblando por el frío y no podemos hacer nada”.

Abdullah preguntó sobre las razones de la suspensión de las caravanas de regreso, diciendo: “¿Por qué se detuvieron las caravanas de regreso, ¿cuál es la razón? Si enviaran dos vuelos desde el campamento cada semana, esta tragedia terminaría y no quedaría a nadie en el campamento. Debemos ser llevados de vuelta a nuestros hogares para deshacernos de este sufrimiento”.

“Nuestras aldeas deben estar protegidas de las minas”

En el mismo contexto, Ali Al-Shalo, un migrante del campo de Tel Tamr, habló sobre el alcance de los daños, diciendo: “Si las lluvias continúan durante otra hora, el campamento se convertirá en un charco de agua. Sacamos a los niños de las tiendas y no quedaba nada de nuestros muebles, y las aguas residuales volvieron a nuestras tiendas de campaña. Todavía estamos al comienzo del invierno y, sin embargo, hemos vivido esta tragedia, así que, ¿cómo será nuestra situación con la llegada del invierno?”.

“No hay diferencia entre dentro y fuera de la tienda”

Por su parte, Rabia Ahmed, una desplazada del campo de la ciudad de Serekaniye, describió los momentos que vivió con su familia, diciendo: “Estábamos orando a Dios para que nos protegiera de la fuerte lluvia, pero solo vimos agua entrando en nuestra tienda, así que tuve que llevar a mis hijos al extranjero. Ayer no hubo diferencia dentro y fuera de la tienda”.

Agregó que “lo que viven las familias requiere una acción urgente para poner fin a su situación”, exigiendo que “los convoyes de regreso no se retrasen hasta que se deshagan de este sufrimiento”.

Yazi Al-Ali, una desplazada del campo de Serekaniye, expresó su deseo de regresar, diciendo: “Queremos nuestros hogares, estamos muertos. Los años de desplazamiento no nos han dejado más que sufrimiento en los campos”.

Al final de su discurso, los campistas desplazados exigen que trabajen para abordar el expediente de los desplazados y garantizar un regreso seguro y urgente a sus aldeas y hogares.

ANHA


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