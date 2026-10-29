Académica de la Universidad de Rojava: La decisión del Ministerio se asemeja a la Política del Cinturón Árabe

Mezgin Hasan, académica y miembro del Centro de Investigación del Idioma Kurdo de la Universidad de Rojava, responde a la decisión del Ministerio de Educación Superior del gobierno de transición con respecto a la Universidad de Rojava y la Universidad de Kobani, diciendo: "Esta decisión se asemeja a la política del Cinturón Árabe y no tiene en cuenta la identidad de la región. No nos detendremos hasta que logremos nuestros derechos"

Académica de la Universidad de Rojava: La decisión del Ministerio se asemeja a la Política del Cinturón Árabe
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29 DICIEMBRE, 2026   10:00
QAMISHLO 
BRITÁN ERLAN
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El Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica del gobierno de transición sirio emitió ayer una decisión sobre la Universidad de Rojava y la Universidad de Kobani. Después de la decisión, los estudiantes y académicos de la Universidad de Rojava expresaron su rechazo.

En este contexto, Mezgin Hasan, académica y miembro del Centro de Investigación del Idioma Kurdo de la Universidad de Rojava, habló con nuestra agencia y rechazó la decisión.

Hasan pidió a las autoridades pertinentes que reconsideraran la decisión emitida por el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica, diciendo que los estudiantes y académicos estaban expresando su oposición y exigiendo una revisión. Ella enfatizó que "no podemos llamar a esta decisión integración; es asimilación y borrado".

Explicó que una de las principales demandas era el reconocimiento de la Universidad de Rojava como universidad independiente. Sin embargo, la decisión estipula la fusión de la universidad y convertirla en una rama de la Universidad Al-Furat, sin tener en cuenta su identidad e idioma kurdos.

Agregó que la decisión no respetó el carácter distintivo de la universidad como institución educativa con una identidad kurda. También pasó por alto la necesidad de la región de varias especializaciones universitarias y los profesionales calificados que se gradúan de ellas.

La exclusión de las facultades de las admisiones universitarias limita las opciones de los estudiantes

Sobre las admisiones universitarias para el año académico 2026-2027, Hasan explicó que muchas facultades de la Universidad de Rojava no habían sido incluidas en el proceso general de admisión universitaria de Siria, a pesar de la importancia de sus graduados para la región. Señaló que solo se habían incluido las Facultades de Humanidades, Literatura y Educación.

Señaló que los informes de los medios de comunicación indicaron que entre 4.500 y 5.000 estudiantes estaban matriculados en la Universidad de Rojava, destacando que las necesidades y aspiraciones de estos estudiantes no podían limitarse a una o dos facultades.

En este sentido, dijo que no todos los estudiantes querían convertirse en profesores. Mientras que algunos eligieron la educación, otros aspiraban a estudiar política, medicina, investigación científica e ingeniería. Argumentó que la exclusión de muchas facultades del proceso de admisión ignoraba la diversidad de aspiraciones de los estudiantes y la necesidad de especialistas de la región en varios campos.

Agregó que limitar las admisiones a solo dos facultades obligaría a los estudiantes que deseen seguir otras especializaciones a mudarse a Damasco, Alepo u otras áreas, mientras que su demanda era tener acceso a la educación universitaria en su propia región.

Hasan enfatizó que el problema no se trataba solo de dónde estudiaban los estudiantes, sino también de su capacidad para perseguir sus especializaciones elegidas y la necesidad de la región de profesionales calificados en varios campos.

La decisión se asemeja a la política del cinturón árabe

Discutiendo las implicaciones de la decisión, Mezgin Hasan la comparó con las políticas seguidas por el régimen de Baath hacia la región, recordando la política del Cinturón Árabe. Dijo que bajo el régimen anterior, la región fue tratada como una "geografía remota y descuidada", con su identidad ignorada bajo esas políticas.

Añadió que, aunque había habido signos positivos en el discurso en torno al idioma kurdo, estos no necesariamente se habían reflejado en las decisiones prácticas relativas a la educación.

"Ahora, aunque el idioma kurdo ha sido reconocido como un idioma nacional y hay un acuerdo entre la Administración Autónoma y el gobierno de transición, los medios de comunicación hacen que parezca que todo va bien. Sin embargo, sobre el terreno, vemos que se toman malas decisiones con respecto a los estudiantes", dijo Hasan.

Hasan criticó la contradicción entre las declaraciones sobre el reconocimiento del idioma kurdo y las decisiones que afectan el futuro de los estudiantes y la universidad. Ella enfatizó que el problema requería una revisión de la decisión de una manera que respetara el carácter distintivo y la identidad de la región.

Llamó a las autoridades pertinentes y a aquellos familiarizados con Siria y su historia para reconsiderar la decisión y comprender mejor el carácter distintivo de la Universidad de Rojava y la región. Dijo que la fusión debería abordarse de una manera que tenga en cuenta estas circunstancias específicas, en lugar de a través de medidas que las ignoren.

Los estudiantes quieren estudiar en su propia región

Hasan enfatizó que la exclusión de muchas facultades del nuevo proceso de admisión universitaria dejó a los estudiantes con la perspectiva de mudarse a otro lugar para continuar su educación. Explicó que Damasco, Alepo y otras áreas podrían convertirse en destinos para los estudiantes cuyas especializaciones elegidas no estaban disponibles a través del proceso de admisión de la Universidad de Rojava.

Hizo hincapié en que los estudiantes querían estudiar en su propia región y que proporcionar las especializaciones universitarias que necesitaban a nivel local estaba vinculado tanto a su derecho a la educación como a la necesidad de la región de personal científico y profesional calificado.

"No Nos Detendremos Hasta Que Logremos Nuestros Derechos"

En respuesta a la universidad, Hasan dijo que se habían celebrado varias reuniones y que la universidad había presentado propuestas sobre la decisión. Sin embargo, explicó que la decisión se mantuvo centralizada a pesar de estos esfuerzos.

Afirmó que los estudiantes y académicos continuarían manteniendo el tema en su agenda y presionarían por sus derechos hasta que se reconsiderara la decisión.

Hasan concluyó: "Siempre mantendremos esto en la agenda. Como estudiantes y profesores, continuaremos nuestra lucha, y no nos detendremos hasta que logremos nuestros derechos".

ANHA


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