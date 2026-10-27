Estudiantes, jóvenes y habitantes de Zirgan reclaman el reconocimiento constitucional de la lengua kurda

Estudiantes, jóvenes y habitantes de Zirgan organizaron una marcha para reclamar el reconocimiento constitucional de la lengua kurda, el derecho a la educación en su lengua materna y la protección de sus derechos culturales y lingüísticos.

Estudiantes, jóvenes y habitantes de Zirgan reclaman el reconocimiento constitucional de la lengua kurda
NOTICIAS
27 DICIEMBRE, 2026   18:19
Hasaka
+

En la ciudad de Zirgan, estudiantes, miembros del Movimiento Juvenil de Zirgan y habitantes de la localidad organizaron una marcha para exigir que la lengua kurda sea reconocida constitucionalmente como idioma oficial en Siria.

Durante la marcha, los estudiantes Cîhan Nima y Riyad Ebdul Ezîz leyeron un comunicado en kurdo y en árabe.

En el comunicado, se exigió el reconocimiento constitucional de la lengua kurda como idioma oficial en Siria, junto con el árabe.
Asimismo, se reclamó que se garantice el derecho de los ciudadanos kurdos a recibir educación en su lengua materna y que esta se incorpore al sistema educativo.

ANHA


Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

Se pospone el regreso de más de 800 familias desplazadas de Serê Kaniyê

próximo artículo

El PYD condena el ataque contra los desplazados de Girê Spî

Noticias relacionadas

Los ataques reiterados en Serêkaniyê y Girê Spî vulneran los compromisos del Gobierno

Los ataques reiterados en Serêkaniyê y Girê Spî vulnera...

27 DICIEMBRE, 2026 - 13:38

La actividad militar israelí se intensifica en Quneitra

La actividad militar israelí se intensifica en Quneitra

25 DICIEMBRE, 2026 - 15:50

La Dirección del Agua de Hesekê confirma que el agua de Elokê es apta para el consumo

La Dirección del Agua de Hesekê confirma que el agua de...

23 DICIEMBRE, 2026 - 22:01

Jordania forma un comité conjunto después de los ataques en el sur de Siria

Jordania forma un comité conjunto después de los ataque...

27 DICIEMBRE, 2026 - 14:14

Los estudiantes de la Universidad de Rojava piden la independencia académica y administrativa de la universidad

Los estudiantes de la Universidad de Rojava piden la in...

25 DICIEMBRE, 2026 - 13:13

Iniciativa de constitucionalización del idioma kurdo y compromiso de reconocimiento para llevar las demandas kurdas al parlamento

Iniciativa de constitucionalización del idioma kurdo y ...

21 DICIEMBRE, 2026 - 09:58