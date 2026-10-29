El aumento de los precios del diésel empeora la vida y los costos de calefacción en Kobani

El aumento de los precios del diésel ha aumentado los costos de vida y transporte en la ciudad de Kobani, lo que ha llevado a los residentes a pedir una reducción de precios para ayudarles a satisfacer sus necesidades básicas y asegurar el combustible para calefacción antes del invierno

El aumento de los precios del diésel empeora la vida y los costos de calefacción en Kobani
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29 DICIEMBRE, 2026   11:02
KOBANI
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Los residentes de Kobani se han quejado del aumento de los precios de los bienes esenciales y los costos de transporte tras un aumento en los precios del diésel. Dijeron que su decreciente poder adquisitivo ha limitado su capacidad para satisfacer las necesidades diarias y ha aumentado sus preocupaciones sobre la dificultad de asegurar la calefacción a medida que se acerca el invierno.

Jamila Ali dijo: "El costo de vida sigue aumentando año tras año, y los precios de todo están aumentando a un ritmo escandaloso. La vida aquí se ha vuelto extremadamente difícil, y nada es como solía ser".

Señaló que "el aumento de los precios del diésel supone una pesada carga para las familias de bajos ingresos, especialmente porque luchan por asegurar el combustible para calefacción. Muchas familias carecen de los medios financieros y no pueden pagar el diésel u otras opciones de calefacción".

Mientras tanto, Hanan Oso dijo que el aumento en los precios del diésel había afectado a los precios de los bienes y el transporte, debilitando la capacidad de los residentes para satisfacer sus necesidades básicas.

"Estamos trabajando extremadamente duro solo para ganar lo suficiente para pasar cada día", agregó. "Desde que los precios del diésel subieron, los costos de transporte han estado consumiendo la mitad de lo que ganamos en un solo día".

Oso pidió al gobierno de transición que redujera los precios del diésel y los restaurara a sus niveles anteriores. También expresó su preocupación por la dificultad de pagar la calefacción y cubrir los gastos de sus hijos durante el invierno.

Por su parte, Hassan Biro dijo que el aumento del precio del diésel había aumentado los precios en los mercados locales, incluidos los de los bienes importados, ejerciendo una presión adicional sobre los residentes.

Señaló que la gente estaba luchando por equilibrar sus gastos de manutención con el costo de asegurar el diesel para el invierno. "Esperábamos que la situación mejorara, pero desafortunadamente, las cosas no han salido como queríamos".

Biro instó al gobierno y a las autoridades pertinentes a encontrar soluciones rápidas al aumento de los precios del combustible y a reducir el costo del diésel para aliviar la carga financiera de los residentes.

ANHA


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