La Unión de Estudiantes rechaza la decisión del Ministerio de Educación: la integración no es asimilación

La Unión Nacional de Estudiantes de Siria rechaza la reciente decisión del Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica con respecto a las universidades de Rojava y Kobani, enfatizando que cualquier reestructuración o fusión no debe venir a expensas del derecho de los estudiantes a la educación en su lengua materna o en los departamentos y facultades que han elegido

La Unión de Estudiantes rechaza la decisión del Ministerio de Educación: la integración no es asimilación
NOTICIAS
28 DICIEMBRE, 2026   13:38
QAMISHLO
+

La Unión Nacional de Estudiantes de Siria emite hoy una declaración al público rechazando la decisión emitida por el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica del gobierno de transición sirio con respecto a las universidades de Rojava y Kobani, afirmando que las decisiones infringen el derecho de los estudiantes a continuar su educación universitaria en su lengua materna y afectan a su futuro académico.

La declaración se lee en la Universidad de Rojava en la ciudad de Qamishlo en presencia de una gran reunión de estudiantes. La estudiante Ronya Luqman Haidar lee el comunicado en kurdo, mientras que la estudiante Simav Diriye Mohammed lo lee en árabe.

La declaración dice lo siguiente:

"La educación superior y el derecho a acceder al conocimiento en nuestra lengua materna, que consideramos la identidad fundamental de nuestra cultura y desarrollo académico, dentro de un entorno y circunstancias que reflejan las aspiraciones de la sociedad, han sido y siguen siendo la piedra angular de la construcción de un futuro brillante y la preparación de generaciones conscientes capaces de avanzar en sus comunidades.

El establecimiento de instituciones educativas a nivel universitario en nuestra región durante los últimos diez años ha sido un paso histórico y fundamental, encarnando las esperanzas de miles de estudiantes y sus familias de obtener su derecho natural a una educación estable y sostenible en sus propias ciudades y regiones. Hoy, en nombre de todos los estudiantes de la región, afirmamos lo siguiente con una voz clara y con una postura de principios:

• Estas decisiones tienen un impacto profundo y significativo en nosotros. A lo largo de nuestro viaje educativo, hemos recibido nuestra educación en kurdo, nuestra lengua materna, y tenemos un derecho natural y académico para continuar nuestra educación superior y desarrollar nuestra investigación y especializaciones en ella. Cualquier intento de socavar los departamentos y facultades que enseñan en nuestra lengua materna golpea los fundamentos de la academia y amenaza nuestro futuro académico. No aceptaremos esta marginación de ninguna forma.

• Excluir los departamentos, fusionarlos o reestructurarlos de esta manera constituye una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales y las convenciones internacionales que garantizan el derecho a la educación en la lengua materna y el derecho de los pueblos a administrar sus instituciones educativas y culturales de forma libre e independiente. Estas decisiones privan a cientos de estudiantes de la oportunidad de seguir las especializaciones que les apasionan y despojan a la institución universitaria de su diversidad e importancia.

• El futuro de esta universidad no puede ser determinado por decisiones administrativas. Las instituciones académicas deben disfrutar de total independencia, y también necesitamos una fase de transición que se lleve a cabo de manera justa y sobre la base de la verdadera identidad de nuestra universidad.

• Integración no significa asimilación. Cualquier proceso de integración debe tener en cuenta los siguientes criterios: consideraciones educativas, logísticas, legales y académicas, y debe llevarse a cabo con total transparencia. De lo contrario, nos enfrentaremos a un acto de traición contra los estudiantes y la institución.

• La gente de esta región tiene un derecho legítimo e histórico a tener su propia universidad independiente en su región, una que satisfaga sus necesidades científicas y académicas y preserve su identidad. Ha sido y sigue siendo nuestra esperanza de que esta universidad, que se construyó a través de esfuerzos dedicados durante una década, reciba pleno reconocimiento y continúe cumpliendo su misión sin socavar sus logros o disolver su identidad.

• Cualquier paso o decisión relacionada con la reestructuración o la integración no debe venir a expensas de los sacrificios realizados, ni a expensas del derecho de los estudiantes a continuar su educación en los departamentos y facultades que eligieron y en cuyo futuro en el que confiaron.

Como Unión de Estudiantes, expresando las aspiraciones de todo el cuerpo estudiantil, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con nuestra posición y continuaremos exigiendo nuestros derechos a través de todos los medios disponibles. En consecuencia, hacemos un llamado a todas las autoridades e instituciones pertinentes responsables del proceso educativo para que revisen las decisiones recientes y trabajen para proteger los logros de nuestra universidad de una manera que garantice la estabilidad de la educación y proteja el derecho de los pueblos de la región a estudiar en su lengua materna y en sus propias ciudades.

Nuestra universidad es nuestro derecho... El futuro de nuestra educación es un fideicomiso".

ANHA


Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

Un hombre mata a su madre, a su hermano y a sus dos hijas antes de quitarse la vida

próximo artículo

Encuentran el cuerpo de un joven en Hasakah

Noticias relacionadas

La Dirección de Asuntos Religiosos de Hesekê llama a proteger la paz social

La Dirección de Asuntos Religiosos de Hesekê llama a pr...

22 DICIEMBRE, 2026 - 21:23

Consejo de Paz Civil de Hasakah: la coexistencia es la base de la estabilidad regional

Consejo de Paz Civil de Hasakah: la coexistencia es la ...

26 DICIEMBRE, 2026 - 09:40

Las clases reducidas de idioma kurdo afectan a los estudiantes de Rojava

Las clases reducidas de idioma kurdo afectan a los estu...

23 DICIEMBRE, 2026 - 08:44

Mazloum Abdi y el jeque Manea Al-Hadi enfatizan la importancia de fortalecer la paz civil

Mazloum Abdi y el jeque Manea Al-Hadi enfatizan la impo...

20 DICIEMBRE, 2026 - 10:47

Del odio a la reconciliación: ¿Cómo puede Siria aprender de las experiencias de la posguerra?

Del odio a la reconciliación: ¿Cómo puede Siria aprende...

15 DICIEMBRE, 2026 - 11:48

Escritores e intelectuales: el lenguaje es identidad y una lucha que no se puede reducir a horas

Escritores e intelectuales: el lenguaje es identidad y ...

18 DICIEMBRE, 2026 - 09:54