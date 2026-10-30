Tres personas resultan heridas en enfrentamientos armados en Sweida

Tres personas, incluido un ciudadano jordano que trabaja para una organización afiliada a las Naciones Unidas, resultaron heridas en enfrentamientos armados entre dos familias en la ciudad de Sweida, al sur de Siria, en medio de las crecientes tensiones de seguridad y un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad y las fuerzas de la Guardia Nacional en varios vecindarios

Tres personas resultan heridas en enfrentamientos armados en Sweida
NOTICIAS
30 DICIEMBRE, 2026   11:38
SWEIDA
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Los corresponsales de ANHA informan que los enfrentamientos estallaron a última hora de la noche del viernes hasta el viernes por la mañana después de un asalto al abogado Salman Radwan por parte de miembros de la familia Abu Sarhan, que lo dejó herido. El incidente se convirtió en enfrentamientos armados que involucraron ametralladoras y granadas, acompañados de persecuciones de coches que duraron más de una hora.

Fuentes de seguridad aseguran a ANHA que dos personas resultaron heridas por balas perdidas. Un empleado jordano de la ONU que estaba cerca de la escena de los enfrentamientos también resultó herido y fue llevado a un hospital de la ciudad para recibir tratamiento. Los enfrentamientos también causaron daños materiales en varios lugares.

Después de los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad se desplegaron fuertemente en los vecindarios de Sweida, mientras que las fuerzas de la Guardia Nacional también hicieron movimientos en la zona. Las tensiones se mantuvieron altas en medio del temor de nuevos enfrentamientos, particularmente dado el uso de ametralladoras y granadas en áreas densamente pobladas.

No se disponía de información confirmada sobre las condiciones médicas de los individuos heridos o el alcance final del daño. El resultado de las medidas adoptadas para contener las tensiones y evitar nuevos enfrentamientos tampoco quedó claro.

ANHA

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