Alemania cierra su embajada en Damasco

Alemania ha advertido a sus ciudadanos que no viajen a Siria y ha cerrado su embajada en Damasco.

Alemania cierra su embajada en Damasco
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29 DICIEMBRE, 2026   23:29
Newsdesk
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El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán advirtió a sus ciudadanos que no viajen a Siria y señaló que su embajada en Damasco había cerrado sus puertas al público.

El Ministerio indicó que su embajada en Beirut continuará prestando asistencia en situaciones de emergencia y atendiendo los asuntos consulares relacionados con Siria.

La advertencia se emitió en un contexto en el que Siria sigue enfrentándose a problemas de seguridad y a una crisis humanitaria.

Alemania había reabierto su embajada en Damasco en marzo de 2025.

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