 Abogado: el aplazamiento continuo de la redacción de la constitución debilita las instituciones estatales y la confianza de los ciudadanos

Un abogado confirmó que el aplazamiento continuo de la redacción de la constitución afecta el debilitamiento de las instituciones estatales, la disminución de la confianza y crea obstáculos para la estabilidad y la democracia del estado. Atribuyó las razones a las disputas políticas, la falta de confianza entre las partes y la ausencia de consenso nacional sobre la forma del estado y el sistema de gobierno

 Abogado: el aplazamiento continuo de la redacción de la constitución debilita las instituciones estatales y la confianza de los ciudadanos
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30 DICIEMBRE, 2026   10:13
 AL-HASAKAH
BOTAN HUSSEIN
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El abogado Masoud Mohammed Ali confirmó que el retraso en la redacción de la constitución permanente en Siria ha causado caos e inestabilidad, ha profundizado la brecha entre los componentes, ha disentido discursos de odio, debilitado las instituciones estatales y ha creado un vacío de seguridad.

Señaló los componentes más importantes en los que debería basarse la nueva constitución siria y que expresan las aspiraciones del pueblo sirio, que son la democracia, la separación de poderes, las libertades públicas, el pluralismo político, el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos.

Indicó que la nueva constitución debería formar un contrato social que garantice los derechos de todos los componentes, nacionalidades y religiones sirios, a través de un consenso nacional que garantice los derechos de todos los sirios, respete la diversidad nacional, religiosa y cultural, y establezca una verdadera asociación entre ellos.

Señaló que la garantía constitucional necesaria para lograr la igualdad entre los ciudadanos y establecer el principio de ciudadanía y el estado de derecho es la disposición explícita de igualdad ante la ley, la prohibición de la discriminación, la independencia del poder judicial y responsabilizar a todos sin excepción.

Para reconocer los derechos del pueblo kurdo y otros componentes sirios, Masoud Ali señaló que la constitución debe primero reconocer el pluralismo nacional y cultural, además de garantizar los derechos lingüísticos y culturales de los kurdos y otros componentes, y establecer el principio de asociación nacional.

Señaló que la garantía radica en la formación de un comité representativo integral que incluya varios componentes nacionales y religiosos, mujeres, jóvenes y representantes de la sociedad civil, con una garantía de participación genuina, no meramente formal. Luego publique su borrador de manera transparente, proporcione tiempo suficiente para el debate público y luego preséntelo para un referéndum libre y justo bajo supervisión independiente.

En cuanto a las razones políticas y legales detrás del retraso en el lanzamiento de un proceso serio para redactar una nueva constitución en Siria, Masoud vio que los desacuerdos políticos y la falta de confianza entre las partes se encuentran entre las principales razones del retraso en la redacción de la constitución, además de las complejidades de la fase de transición y la ausencia de consenso nacional sobre la forma del Estado y el sistema de gobernanza.

El abogado Masoud Ali consideró que la ausencia de una constitución de consenso integral conduce a un estado de inestabilidad, profundizando las divisiones entre los componentes sirios, ya que la falta de una referencia constitucional debilita la confianza y amenaza la estabilidad y la paz civil.

Señaló los pasos prácticos más importantes que deben tomarse para comenzar a redactar una constitución democrática nacional, mediante el lanzamiento de un diálogo nacional integral, la formación de un comité independiente, el establecimiento de un cronograma claro y el beneficio de la experiencia legal, lo que lleva a una redacción consensuada.

Señaló que el papel de las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil radica en supervisar el proceso constitucional, proporcionar propuestas, crear conciencia constitucional y garantizar el respeto de los derechos humanos y las normas internacionales.

Señaló las consecuencias del aplazamiento continuo de la constitución, que incluyen la persistencia de la ambigüedad política, el debilitamiento de las instituciones estatales, una disminución de la confianza y la dificultad de construir un estado estable y democrático.

En conclusión, el abogado Masoud Ali vio que la nueva constitución siria no es solo un texto legal, sino que debería ser un contrato nacional integral que garantiza los derechos y libertades, reconoce la diversidad y logra la igualdad y la asociación entre todos los sirios. Siria no se construye a través de la exclusión o la imposición de voluntades, sino a través del consenso, la justicia, la ciudadanía y el estado de derecho.

ANHA

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