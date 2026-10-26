Asesinan a un joven a tiros en la vía pública en Daraa

El joven Yahya Suleiman Kanaan, del campo oriental de Daraa, fue asesinado como resultado de haber sido disparado en la vía pública entre la ciudad de Daraa y su ciudad, en medio de repetidos asesinatos y tiroteos en la gobernación

Asesinan a un joven a tiros en la vía pública en Daraa
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26 DICIEMBRE, 2026   11:05
NEWSDESK
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Fuentes locales informaron del asesinato del joven Yahya Suleiman Kanaan, de la ciudad de Khirbet Ghazaleh en el campo oriental de Daraa, como resultado de que le dispararon al amanecer de hoy, en el cruce de Al-Mujbal en la carretera entre la ciudad de Daraa y su ciudad.

Kanaan está trabajando en la construcción, y aún no se ha recibido información adicional sobre las circunstancias del incidente o la identidad y los motivos de los tiradores.

El incidente se produce a la luz de los repetidos asesinatos e incidentes de tiroteos en la gobernación de Daraa durante octubre, ya que un miembro de las fuerzas de seguridad vial murió ayer y otro resultó herido como resultado de apuntar a un punto de control de seguridad en el cruce del pueblo de Kharba en la carretera Basra Al-Sham - Daraa.

Ayer, un empleado del municipio de Daraa también fue encontrado muerto, llamado Yassin Salem Al-Hashish, un descendiente de la aldea de Zizon, asesinado por tres disparos en el cruce del pueblo de Al-Ajami en el campo occidental de Daraa.

El 17 de octubre, después de haber sido disparado cerca del puente destruido en las cercanías de la ciudad de Khirbet-Ghazaleh, en el campo oriental de Daraa.

La gobernación también fue testigo de otros incidentes de tiroteos durante el mes en curso, incluido el asesinato del joven Bassel Mohammed Hussein Arafat, que recibió un disparo en la ciudad de Nawa, en el campo occidental de Daraa, en un incidente que ocurrió el 10 de octubre.

ANHA

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