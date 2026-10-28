Encuentran el cuerpo de un joven en Hasakah

Los residentes del barrio de Ghuwayran en Hasakah encontraron el cuerpo de un joven después de perder el contacto con él

Encuentran el cuerpo de un joven en Hasakah
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28 DICIEMBRE, 2026   14:04
HASAKAH
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Los residentes del barrio de Ghuwayran en Hasakah encontraron el cuerpo de Zein al-Abidin Mohammed al-Khudair cerca del barrio el miércoles por la mañana, después de perder el contacto con él.

Según fuentes locales, al-Khudair había sido secuestrado antes de que se encontrara su cuerpo. Actualmente no hay más información disponible sobre las circunstancias del incidente o la identidad de los responsables.

ANHA

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