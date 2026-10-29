Irán afirma que tres barcos chocan con minas en 24 horas

La Guardia Revolucionaria de Irán informó de que, en un periodo de 24 horas, tres barcos chocaron contra minas después de no cumplir con los protocolos establecidos.

Irán afirma que tres barcos chocan con minas en 24 horas
INTERNACIONAL-medio este
29 DICIEMBRE, 2026   23:29
Newsdesk
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La Guardia Revolucionaria iraní emitió un comunicado sobre el movimiento de los petroleros en el estrecho de Ormuz.
La Guardia Revolucionaria señaló que, durante las últimas 24 horas, tres petroleros que no respetaron los procedimientos establecidos chocaron contra minas y se incendiaron.

Por otra parte, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hisên Mucahîdî, respondió a las afirmaciones de Estados Unidos de que «ha limpiado de minas el estrecho de Ormuz». Afirmó que la retirada de las minas del estrecho de Ormuz debe demostrarse con pruebas, y no limitarse a declaraciones.

ANHA

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