Dos personas mueren en un ataque israelí en la Franja de Gaza

Dos personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque con un dron israelí contra un vehículo cerca del campo de refugiados de al-Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza.

Dos personas mueren en un ataque israelí en la Franja de Gaza
INTERNACIONAL-medio este
29 DICIEMBRE, 2026   23:28
Newsdesk
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Según la agencia alemana de noticias, dos personas murieron y otras resultaron heridas en un ataque con un dron israelí contra un vehículo cerca de la entrada del campo de refugiados de al-Maghazi, en la Franja de Gaza.

La agencia informó de que los cadáveres de las víctimas mortales y los heridos fueron trasladados al Hospital de los Mártires de al-Aqsa. Asimismo, señaló que el ataque se produjo mientras continuaban las violaciones del alto el fuego en la Franja de Gaza.

En relación con estos hechos, Israel también atacó tiendas de campaña de personas desplazadas en distintas zonas de la Franja de Gaza y lanzó un ataque con un dron contra un edificio.

ANHA 

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