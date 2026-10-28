Las inundaciones afectan a amplias zonas de Siria

Las fuertes lluvias han provocado inundaciones en amplias zonas de las provincias de Raqqa, Hesekê, Deir ez-Zor, Homs, Hama y Alepo.

Las inundaciones afectan a amplias zonas de Siria
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28 DICIEMBRE, 2026   22:53
Newsdesk
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Hoy, las intensas precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, granizo y fuertes vientos, afectaron a amplias zonas de Raqqa, Hesekê, Deir ez-Zor y las zonas rurales de Homs, Hama y Alepo. Como consecuencia, se produjeron inundaciones y varios tramos de carretera quedaron cortados.

La Dirección de Meteorología advirtió de que las fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas continuarán. Asimismo, informó de que las masas de aire cargadas de precipitaciones han comenzado a llegar a Deir ez-Zor y se aproximan a la provincia de Hesekê.

La Dirección señaló que la intensa ola de lluvias e inundaciones afectó a varias zonas desde el campo oriental de Alepo hasta Raqqa y las zonas desérticas del norte. También emitió alertas para las regiones afectadas debido al aumento del nivel del agua y a la fuerza de las inundaciones.

La Dirección de Meteorología prevé que las precipitaciones afecten a las zonas costeras, el noroeste, el norte, las regiones centrales y la región de Jazira.

ANHA 


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