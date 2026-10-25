Un abogado enfatiza el papel de la educación de la lengua materna en la protección de la identidad

Un abogado especializado en derechos culturales y civiles y derechos humanos dice que la educación de lengua materna ayuda a dar forma a las personalidades de los estudiantes, fomenta un sentido de pertenencia nacional y desarrolla sus habilidades. Enfatiza que la lengua materna representa la identidad y el patrimonio histórico y cultural de los pueblos, pidiendo la garantía constitucional del derecho a la educación en kurdo en todos los niveles académicos

Un abogado enfatiza el papel de la educación de la lengua materna en la protección de la identidad
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25 DICIEMBRE, 2026   09:37
HASAKAH
BOTAN HUSSEIN
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Continúan los llamamientos para garantizar el derecho a la educación de la lengua materna, ya que se considera esencial para preservar la identidad cultural y desarrollar las habilidades de los estudiantes. Estas demandas se producen en medio de preocupaciones sobre el impacto de reducir la presencia del idioma kurdo en las escuelas en el rendimiento académico y la conexión de las generaciones más jóvenes con su idioma y cultura.

En este contexto, el abogado Ali Mohammed Iskan, especialista en derechos culturales y civiles y derechos humanos, dice a nuestra agencia que la educación de lengua materna es un tema fundamental vinculado a la identidad de las personas y al patrimonio histórico y cultural.

Subraya la necesidad de garantizar constitucionalmente la educación en kurdo y garantizar que no se limite a unas pocas lecciones que no satisfagan las necesidades de los estudiantes.

Iskan explica que la importancia de la educación de la lengua materna va más allá de la adquisición de conocimientos para incluir el desarrollo de las habilidades educativas, culturales, psicológicas y sociales de los estudiantes. Les ayuda a entender la información, comprender conceptos, expresarse, participar en discusiones y desarrollar habilidades analíticas.

Añade que aprender en la lengua materna aumenta la confianza en uno mismo y garantiza la participación activa de los estudiantes. También reduce las barreras que pueden enfrentar al recibir educación en un idioma desconocido, lo que les permite centrarse en comprender el conocimiento y desarrollar sus habilidades en lugar de luchar para superar las dificultades lingüísticas.

A nivel cultural, Iskan explica que la lengua materna lleva la identidad y la memoria histórica de las personas. La educación en la lengua materna fortalece la comprensión de los estudiantes de su historia y cultura y fomenta un sentido de pertenencia, aprecio y respeto. También destaca su papel en el desarrollo de una personalidad psicológica y socialmente equilibrada al reforzar el sentido de los estudiantes de que su identidad es reconocida.

Sobre el rendimiento académico, explica que la educación de lengua materna ayuda a los estudiantes a aprender a leer y escribir y a desarrollar sus habilidades de pensamiento y vida, ya que utiliza un idioma que ya conocen en lugar de un nuevo idioma que deben aprender y con el que deben familiarizarse. Esto reduce el tiempo necesario para comprender la información y adquirir habilidades.

Añade: "En lugar de centrarse en aprender un nuevo idioma, los estudiantes desarrollan sus habilidades más rápidamente porque están aprendiendo en su lengua materna. Esto les ayuda a obtener una comprensión más amplia, aprender a leer y escribir más fácilmente y a desarrollar sus habilidades de vida y pensamiento".

Iskan advierte de las consecuencias de restringir la enseñanza del idioma kurdo a lecciones, áreas y escuelas específicas. Dice que esto genera preocupaciones entre padres y estudiantes sobre el futuro de su idioma e identidad cultural y podría devolver la educación a las condiciones que prevalecían antes de la crisis siria.

Señala que la disminución de la presencia del kurdo en la educación podría reducir el interés por el idioma entre las familias e instituciones y llevar a que su uso se vuelva menos común dentro de la sociedad a medida que otros idiomas ganen terreno. Esto, a su vez, podría debilitar su estatus como valor cultural, civilizado e intelectual entre las generaciones más jóvenes.

Iskan se refiere a varios instrumentos internacionales que enfatizan la importancia de educar a los niños en su lengua materna, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.

Destaca las disposiciones que abordan el respeto por la identidad cultural y el idioma de los niños, la protección del derecho de los miembros de las minorías a usar su idioma y el acceso a oportunidades para aprender ese idioma o recibir educación en él.

El artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que la educación de un niño debe tener como objetivo desarrollar el respeto por la identidad cultural y el idioma del niño. El artículo 30 estipula que a un niño perteneciente a una minoría no se le debe negar el derecho a disfrutar de su propia cultura o a usar su propio idioma.

Además, el artículo 4, apartado 3, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, pide a los Estados que tomen las medidas adecuadas para garantizar que los miembros de las minorías tengan las oportunidades adecuadas de aprender su lengua materna o recibir educación en ella. El artículo 4(4) también pide medidas educativas que fomenten el conocimiento de la historia, las tradiciones, el idioma y la cultura de las minorías.

Iskan enfatiza que la educación de lengua materna es esencial para proteger la identidad y construir el futuro de los estudiantes. Dice que asignar tres lecciones por semana a la lengua materna es insuficiente para enseñar varias materias en ese idioma, y agregó que el número de lecciones debe estar determinado por las necesidades educativas en lugar de las posiciones políticas o las consideraciones secundarias.

Pide la adopción de normas educativas y científicas que garanticen una educación integral y de alta calidad, que abarque la expresión oral, la lectura, la escritura y las matemáticas dentro de un plan de estudios que se extiende a través de todas las etapas académicas.

También pide que el derecho a la educación en kurdo se consagrara en una constitución permanente y se garantizara a los estudiantes en áreas kurdas y otras partes de Siria.

Iskan concluye enfatizando que garantizar la educación en kurdo es una responsabilidad compartida que requiere esfuerzos colectivos para asegurar un futuro mejor para los estudiantes kurdos.

Insta a los padres a monitorear el progreso académico de sus hijos en su lengua materna, describiéndolo como un pilar fundamental para preservar su identidad y construir su futuro.

ANHA

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