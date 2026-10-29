Los residentes de Derik condenan los ataques a los desplazados de Grî Spî

Los residentes de Derik piden que aquellos que atacaron a los residentes desplazados de Grî Spî regresen a sus hogares para rendir cuentas. Expresan su rechazo a estas violaciones, enfatizando que tales intentos buscan socavar la coexistencia pacífica y apuntar a los derechos de las comunidades de la región

Los residentes de Derik condenan los ataques a los desplazados de Grî Spî
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29 DICIEMBRE, 2026   09:32
QAMISHLO
KALTHOUMA ALI
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La condena continúa aumentando por los ataques y actos de vandalismo dirigidos a los residentes desplazados de Grî Spî cuando regresaban a sus hogares. Los ataques resultaron en la quema de la propiedad y los vehículos de los retornados. En este contexto, los residentes de Derik en Jazira hablaron con la agencia ANHA.

El ciudadano Ali Oryan dijo que los ataques dirigidos a los residentes desplazados que regresaban a Grî Spî fueron profundamente lamentables, particularmente porque ocurrieron en un momento en que se esperaba que comenzara una nueva era de integración y convivencia pacífica, con todos tratándose como hermanos. Sin embargo, las partes opuestas habían ignorado estos valores.

"Nosotros, como kurdos, seguimos comprometidos con la coexistencia pacífica y rechazamos cualquier ataque contra cualquier comunidad. Por lo tanto, condenamos y denunciamos firmemente estos actos de vandalismo en Grî Spî. Reafirmamos nuestro compromiso con nuestra tierra y nos mantendremos firmes a pesar de todos estos intentos bárbaros. La Siria del futuro debe ser un país diverso que reconozca los derechos de todas sus comunidades y pueblos, permitiendo que todos vivan con dignidad y seguridad", dijo.

El ciudadano Roshen Rashid, mientras tanto, dijo que los ataques y violaciones dirigidos a los residentes desplazados de Grî Spî no tenían nada que ver con la humanidad. Ella los describió como actos bárbaros destinados a socavar los fundamentos de la coexistencia pacífica y la hermandad entre kurdos y árabes.

"Nosotros, como pueblo, nos resistiremos a estos esquemas que buscan socavar nuestros valores y logros, que han sido cimentados por la sangre de miles de nuestros hijos e hijas. No permitiremos que aquellos que buscan siemnar discordia alcancen sus objetivos", dijo.

Rashid agregó: "Reiteramos nuestra firme condena de estos ataques y la quema de la propiedad y los vehículos de los ciudadanos. Afirmamos que estaremos al lado de nuestra gente en su momento de dificultades y exigimos que todos los involucrados en el vandalismo y los ataques rindan cuentas y sean llevados ante la justicia".

La ciudadana Sakina Mohammed también condenó los ataques, diciendo: "Denunciamos estos ataques criminales en Grî Spî y preguntamos: ¿Por qué el pueblo kurdo es atacado continuamente en lugar de que se le permita disfrutar de estabilidad y una vida segura y pacífica? Nuestra gente no busca nada más que sus derechos, lejos del conflicto y el caos. En respuesta a todos estos ataques y violaciones, afirmamos que nos haremos aún más firmes y fuertes, y seguiremos decididos a fortalecer la coexistencia pacífica y permanecer en nuestra tierra a pesar de todas las conspiraciones y planes".

ANHA


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