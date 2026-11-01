TEV-DEM û Meclisa Jinan a TEV-DEM`ê ji bo Roja Kobanê daxuyanî dan

TEV-DEM û Meclisa Jinan a TEV-DEM`ê bi boneya 1`ê Mijdarê bi daxuyaniyan dan zanînku divê mafê gelê Kurd bê misogerkirin, destkeftiyên jinan bê parastin, entegrasyona heqîqî bi hevkariyeke niştîmanî û misogerkirina mafê hemû pêkhateyan, her wiha bi redkirina dûrxistin di bin sernavê entegrasyonê de pêk tê.

TEV-DEM û Meclisa Jinan a TEV-DEM`ê ji bo Roja Kobanê daxuyanî dan
ROJANE
1 mijdar, 2026   14:21
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Tevgera Civaka Demokratîk (TEV-DEM) û Meclisa Jinan a TEV-DEM`ê bi boneya Roja Cîhanê ya Kobanê daxuyaniyek da. TEV-DEM di daxuyaniyê de berxwedana Kobanê wekî pêvajoyeke dîrokî ya ku sînorên erdîngarî û siyasî derbas kir bi bîr anî, da zanîn ku ew veguherî semboleke cîhanî ya ji bo berxwedana mirovahiyê li hemberî terorê, parastina azadiyê, pirrengî û rûmeta mirovan.

Di daxuyaniyê de diyar kir ku rola navneteweyî, demokrasî, tevgerên civakî, mirovahî, zane, kesayetên cîhanî ya piştgiriya bi Kobanê re ber bi çav bû, bajarê Kobanê ji bo wijdanê mirovahiyê bû ezmûnek, isbat kir ku berevaniya li ber mirovahiyê sînorê netewperestî û olperestiyê nas nake.

Di daxuyaniyê de bal hat kişandin ser hewildanên hedefgirtina gelê Kurd, paşguhkirin û dûrxistina wê ji avakirina Sûriyeya nû, hişyarî da ku heke entegrasyon ji bo yek alî be wê metirsiyên mezin bên jiyîn, entegrasyon nayê wateya asîmlekirina nasnameya gel, destberdana ji netew, çand û siyasetê ye, ew avakirineke bi awayeke hevbeş a niştîmanî ye, pê taybetmendiyên pêkhetayan, maf û destkeftiyên wan tê parastin.

Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku ên ku Kobanê parastin, li dijî xeteriya DAIŞ`ê derketin hêjayî jiyaneke bi aştî, ewlehî, azadî û rûmetê ye, divê hêzên neteweyî, demokratîk, zanyar û kesayetên ku piştgiriya Kobanê kirin, rola xwe bidomînin, li kêlek mafê gelê Kurd rawestin,

Daxuyaniya Meclisa Jinan a TEV-DEM`ê ji hêla Endama Rêveberiya Meclisa Jinan Şêrzad Yûsif ve hat xwendin.

Meclisa Jinan diyar kir ku 1`ê Mijdarê ji bo wan boneyeke dîrokî û semboleke îradeya gelan û hevgirtina wan a li hemberî terorê ye, DAIŞ`ê bi fikir û pratîka xwe hebûna jinan û azadiya wan hedef girt, berxwedana ku gelê Kurd, ciwan û jinên ciwan bi Yekîneyên Parastina Gel (YPG) û Yekîneyên Parastina Jin (YPJ) bi destekdayîna Pêşmergeyan pêk anî, efsaneyeke dîrokî ava kir hişt ku civaka navneteweyî û gelê azad vê rojê bikin roja cîhanî ya piştgiriya Kobanê.

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku jina Kurd bû pêşenga têkoşînê, hêza xwe ya birêvebirinê û avakirina serkeftinê isbat kir. Jinan dan zanîn ku ew ê li qadên siyasî, civakî, çandî, dîplomasî û destûrî de ji bo parastina destkeftiyên jinan û mafê wan têkoşîna xwe bidomînin.

(sb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Xwendekarên Dêrikê: Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê me ye

Gotara pêşin

Li Bakur û Tirkiyê çalakiyên 1'ê Mijdarê Roja Kobanê ya Cîhanê

Nûçeyên Têkildar

Fermandarekî berê yê HTŞ`ê di êrişeke çekdarî de li Sermedayê hat kuştin

Fermandarekî berê yê HTŞ`ê di êrişeke çekdarî de li Ser...

1 mijdar, 2026 - 11:26

Li gundewarê Tartûsê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin

Li gundewarê Tartûsê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin

30 cotmeh, 2026 - 09:09

Siyasetmedar Ezher Ehmed: Divê pirrengiya siyasî ya Sûriyeyê bê misogerkirin

Siyasetmedar Ezher Ehmed: Divê pirrengiya siyasî ya Sûr...

1 mijdar, 2026 - 02:55

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê bikişîne Banyasê

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê b...

29 cotmeh, 2026 - 21:33

Li Humsê gorek komî hat dîtin

Li Humsê gorek komî hat dîtin

29 cotmeh, 2026 - 21:57

Ji ber lehiyan li Sûriyeyê 7 kesan jiyana xwe ji dest da

Ji ber lehiyan li Sûriyeyê 7 kesan jiyana xwe ji dest da

31 cotmeh, 2026 - 11:41