Xwendekarên Dêrikê: Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê me ye

Xwendekarên Dêrikê nerazîbûna xwe der bare biryara Wezareta Perwerdeyê ya hikûmeta veguhêz ya sînordarkirina perwerdehiya bi zimanê Kurdî bi 3 dersan di hefteyê de anîn ziman û daxwaz kirin ku xwendin li dibistanan bi Kurdî be.

Xwendekarên Dêrikê: Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê me ye
ROJANE
1 mijdar, 2026   14:16
QAMIŞLO
+

Îro, xwendekarên bajarê Dêrikê daxuyaniyek dan û daxwaza mafê xwe yê fêrbûna bi Kurdî kirin. Daxuyanî ji hêla xwendekar Sîma Derwîş ve li ber nevenda perwerdehiyê ya bajêr bi Kurdî hate xwendin.

Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku xwendekarên Kurd daxwaz dikin ku perwerde li dibistanan bi zimanê bi Kurdî be û nerazîbûna xwe li hember biryara Wezareta Perwerdeyê ya ku wan mecbûr dike ku di dibistanan de bi zimanekî ji bilî zimanê xwe yê dayikê bixwînin, anîn ziman.

Daxuyaniyê diyar kir ku daxwazên xwendekaran dijminatiya li hember ti zimanekî din nîşan nadin, lê belê di çarçoveya parastina mafê wan ê fêrbûna bi zimanê xwe yê dayikê de ne.

xwendekaran mafê xwe yê berdewamiya perwerdeya xwe bi Kurdî anîn xwestin.

(k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Saziya Jina Azad encamên kampanyaya Meha Pembe eşkere kir

Gotara pêşin

TEV-DEM û Meclisa Jinan a TEV-DEM`ê ji bo Roja Kobanê daxuyanî dan

Nûçeyên Têkildar

Li Bakur û Tirkiyê çalakiyên 1'ê Mijdarê Roja Kobanê ya Cîhanê

Li Bakur û Tirkiyê çalakiyên 1'ê Mijdarê Roja Kobanê ya...

1 mijdar, 2026 - 15:14

Li Dêrazorê 227 kes bi jehrî ketin

Li Dêrazorê 227 kes bi jehrî ketin

1 mijdar, 2026 - 12:08

Meclisa Hesekê Roja Cîhanî ya Berxwedana Kobanê pîroz kir

Meclisa Hesekê Roja Cîhanî ya Berxwedana Kobanê pîroz kir

31 cotmeh, 2026 - 14:29

Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî

Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî

30 cotmeh, 2026 - 20:33

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê bikişîne Banyasê

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê b...

29 cotmeh, 2026 - 21:33

Li gundewarê Tartûsê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin

Li gundewarê Tartûsê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin

30 cotmeh, 2026 - 09:09