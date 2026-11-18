Şêniyên Qamişloyê daxwaz kir ku hikumet mazotê erzan bike Jin: Têkoşîna li dijî tundiyê berpirsyariyeke civakî ye Êşa koçberiyê; Dayikek tenê di nav kavilan de dijî Bihabûna pêdiviyan li Hesekê barê şêniyan giran dike Xwendekarên ji Çilaxayê: Perwerdeya bi kurdî mafekî rewa ye ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 18-11-2026 Li Derayê ciwanek hat kuştin Îsraîlê gundewarê Quneytrayê topbaran kir HRRK‘ê xwest statuya Zanîngeha Rojava bê parastin Li Sîberyayê ji ber ketina balafireke leşkerî 17 kes mirin Rejîma Îranê bi dronên xwekuj êrişî Pênciwênê kir Îran: Amerîka êrişî girava Qeşmê kir Hêzên Îranê herêma Şehîd Harûn û Şehîd Ayhan topbaran dikin Di êrişên li ser Xezayê de 4 filistînî hatin kuştin