ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 05-11-2026

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin ber xetereyê Hozan Kerkundê: Zimanê kurdî di rêjeya heştemîn a cîhanê de ye ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 06-11-2026 Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrahîm kir Bafil Talebanî: Em ji hikûmetê xwe vedikişîn Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn Serokê Paraguayê îstîfa kir Bi RPG‘ê derdora avahiya ewlehiya rêyan a Idlibê kirin hedef Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin Tevgerên Îsraîlê di nava Sûriyeyê de didomin ‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘ Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn