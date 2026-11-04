Rejîma Îranê 24 sal cezayê girtîgehê li 3 kesan birî

Dadgeha Şoreşê ya Kermana Îranê 24 sal cezayê girtîgehê li sê welatiyên Behayî Venûs Huseynî Nejad, Edîb Şehbazpûr û Şekîla Qasimî birî.

Rejîma Îranê 24 sal cezayê girtîgehê li 3 kesan birî
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
4 mijdar, 2026   23:16
NAVENDA NÛÇEYAN 
+

Dadgeha Şoreşê ya Kermana Îranê sê welatiyên Behayî yên bi navên Venûs Huseynî Nejad, Şekîla Qasimî û Edîb Şehbazpûr bi giştî bi 24 salan cezayê girtîgehê mehkûm kir.

Li gorî raporên hatine belavkirin, ev ceza di 9’ê Sibata 2026’an de ji aliyê Şaxa 5’an a Dadgeha Inqilabê ya Kermanê ve hatine birîn û ji bo her yek ji wan 8 sal cezayê girtîgehê hatiye diyarkirin. Tiştên ku pê tên tawanbarkirin ev in: “endametiya di komê de”, “civîn û hevpeymana li dijî ewlehiyê” û “geşepêdana propagandaya li dijî nîzamê”.

Venûs Huseynî Nejad, Edîb Şehbazpûr û Şekîla Qasimî di 15, 21 û 2’yê Sibata 2026’an de hatibûn girtin. Piştî çend mehan bi kefaletê bi awayekî demkî hatibûn berdan.

BERÊ JÎ HATİBÛN CEZAKİRİN

Ev biryar di çarçoveya berdewamiya dozlêgerîna dosyaya pênc welatiyên Behayî yên li Kermanê de hatine dayîn. Berê jî Peywend Naîmî û Borna Naîmî ku du welatiyên din ên Behayî ne, di heman dosyayê de bi pêwendî bi 12 sal û 6 meh û rojek û 8 sal cezayê girtîgehê hatibûn cezakirin. Bi vî awayî giştiyê cezayên ku ji bo van 5 welatiyan hatine birîn, dighêje 44 sal û 6 meh û rojek cezayê girtîgehê.

Etîket:

Gotara berê

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 05-11-2026

Gotara pêşin

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî

Nûçeyên Têkildar

Trump: Şerê li dijî Îranê dibe ku di demeke nêz de bi dawî bibe

Trump: Şerê li dijî Îranê dibe ku di demeke nêz de bi d...

30 cotmeh, 2026 - 16:41

Netanyahu bû yekem, lê nikare hikumetê ava bike!

Netanyahu bû yekem, lê nikare hikumetê ava bike!

30 cotmeh, 2026 - 13:19

Îran: Di 24 saetan de mayîn bi 3 keştiyan ve teqiyane

Îran: Di 24 saetan de mayîn bi 3 keştiyan ve teqiyane

29 cotmeh, 2026 - 19:19

Vance: Şerê li dijî Îranê sedema têkçûna me ye

Vance: Şerê li dijî Îranê sedema têkçûna me ye

4 mijdar, 2026 - 20:52

Li Fransayê xwendekarên lîseyê banga boykotê kir

Li Fransayê xwendekarên lîseyê banga boykotê kir

1 mijdar, 2026 - 18:18

Li Tengava Hurmizê 2 keştiyên neftê şewitîn

Li Tengava Hurmizê 2 keştiyên neftê şewitîn

5 mijdar, 2026 - 10:08