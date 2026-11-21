ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 21-11-2026 Mîhrîcana 6’an a Fîlman a Rojava bi dawî bû Mîhrîcana Fîlman a Rojava bi şahiyekê bi dawî dibe Hûsiyan gefa êrişkirina beravên Siûdiyê yên li Deryaya Sor xwar Platforma Yekîtiya Neteweyî ya Jinên Kurd a li Silêmaniyê bi dawî bû ‘Kurd bi yekîtiya neteweyî û pêşengiya jinan tên parastin’ Roja Zarokan li zarokên şehîdan hat pîrozkirin Tora Mafên Mirovan: 30 hezar zarok li Sûriyeyê hatine kuştin Li parlamenta Awûstralyayê resepsiyona ji bo piştevaniya Rojava Platforma Yekîtiya Neteweyî ya jinên Kurd destpê kir Kolberek kurd hate qetilkirin Hêzên Iraqê derbasî herêma Cerf Sexir bûn Pompekirina avê ji stasyona Elûkê ji bo 24 demjimêran hate rawestandin Hêzeke Îsraîlê ket gundê El Rafîd li gundewarê Quneytrayê