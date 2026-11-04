Li Humsê kesek bi guleavêtinê birîndar bû

Li taxa Ekremê ya Nû ya Humsê ciwanek ji ber guleavêtinê ji aliyê çekdarên nenas ve ku li ser motorsiklêtên siwar bûbûn, birîndar bû.

Li Humsê kesek bi guleavêtinê birîndar bû
ROJANE
4 mijdar, 2026   22:30
NAVENDA NÛÇEYAN
+

2 çekdarên nenas ku li ser motorsiklêtên siwar bûbûn, li nêzî Xwaringeha Beyt Yasmîn a taxa Ekremê ya Nû ya Humsê gule avêtin, di encamê de ciwanên bi navê Heyan Wesof birîndar bûn.

Li gorî agahiyên heyî, êrişkaran gule avêt ciwan, piştre revîn. Heyan ji bo nexweşxaneyekê bajêr hat veguhastin.

Hat diyarkirin ku motorsiklêta ku rengê wê reş e li cihê bûyerê ma, dewriyeyek hat cihê bûyerê. Lê heta niha sedemên avêtina guleyan nehatine diyarkirin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Şehîd Ciwan: Fermandar, pêşengê Ciwanan û kedkarê çapemeniyê

Gotara pêşin

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 05-11-2026

Nûçeyên Têkildar

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

4 mijdar, 2026 - 15:09

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê...

4 mijdar, 2026 - 20:14

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

5 mijdar, 2026 - 19:20

Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye

Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehî...

5 mijdar, 2026 - 13:41

Tîma jinên ciwan a Qamişlo Sportê bû şampiyona lîga Sûriyeyê

Tîma jinên ciwan a Qamişlo Sportê bû şampiyona lîga Sûr...

5 mijdar, 2026 - 10:27

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

5 mijdar, 2026 - 13:47