Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir Zelensky: DYA’yê pêşniyar kir ku Ukrayna xwe ji Donbasê vekişîne Tulay Hatîmogûllari: Divê têkoşîna ekolojiyê bi aştiya civakî re bê meşandin Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt Hêzên Îsraîlê derbasî gundê Mairiya yê Derayê bûn Di 2 hefteyan de li Sûriyeyê 50 kesan jiyana xwe ji dest da Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê 2 ciwan girtin Medyaya Erebî bal kişand ser trajediya Xezayê û xetereyên şerê bi Îranê re 3 hezar û 569 karmendan mûçeyên xwe wernegirtine Mazot biha ye, bi hatina zivistanê re şênî bê çare ne Xwendekarên li Girkê Legê: Em ê têkoşîna ji bo zimanê kurdî berdewam bikin ROJEVA NAVEND NÛÇEYAN A 14-11-2026 ‘Rizgarkirina Şengalê serketina gelê bi axa xwe ve girêdayî ye‘