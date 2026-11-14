Zelensky: DYA’yê pêşniyar kir ku Ukrayna xwe ji Donbasê vekişîne

Serokê Ukraynayê Zelensky got nûnerên DYA`yê yên dan û standinê dikin cara yekemîn pêşniyar kir ku Ukrayna beramberî tev li NATO`yê bibe, xwe ji herêma Donbasê vekişîne.

Zelensky: DYA’yê pêşniyar kir ku Ukrayna xwe ji Donbasê vekişîne
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
14 mijdar, 2026   14:59
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelensky got Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) pêşniyar kiriye ku Ukrayna hêzên xwe ji herêma Donbasê vekişîne û beramberî wê bibe endama NATO`yê.

Li gorî Zelensky ji Reutersê re axiviye, Kîev dev ji xaka xwe bernade û tu pêşniyarên ji bo siberoja herêmê werin divê beramberî wê garantiya ewlehiyê, avakirina artêşeke neteweyî ya xurt were dayîn û fînansmanê bidin da ku cihên wêranbûyî ji nû ve ava bikin. Heke şertên Ukraynayê werin qebûlkirin ew ê pêşniyara DYA`yê pêşkêşî gelê Ukraynayê bike.

Her wiha Zelensky ji rojnamevanan re got DYA`yê cara yekemîn di dan û standinan de pirs kir ka heke Ukrayna tev li NATO`yê bibe dê xwe ji herêma Donbas vekişîne?

Zelensky got mijara tevlêbûna Ukraynayê ji NATO`yê re careke dîtir ketiye rojeva dan û standinan lê wî diyar kir ku ji ber helwestên serokê Rûsyayê Vladîmîr Pûtîn, nîqaş dijwar e.

(np)

Etîket:

Gotara berê

Tulay Hatîmogûllari: Divê têkoşîna ekolojiyê bi aştiya civakî re bê meşandin

Gotara pêşin

Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir

Nûçeyên Têkildar

Tirkiye û Qeterê peyman îmze kirin

Tirkiye û Qeterê peyman îmze kirin

13 mijdar, 2026 - 20:18

Li nêzîkî Koşka Spî gule hatin avêtin: Kesek hat kuştin

Li nêzîkî Koşka Spî gule hatin avêtin: Kesek hat kuştin

12 mijdar, 2026 - 21:16

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

7 mijdar, 2026 - 19:59

Li Senegalê keştiya koçberan noqî avê bû: 21 kes mirin

Li Senegalê keştiya koçberan noqî avê bû: 21 kes mirin

8 mijdar, 2026 - 18:20

Rejîma Îranê 3 xwepêşanderan bi darve kir

Rejîma Îranê 3 xwepêşanderan bi darve kir

8 mijdar, 2026 - 10:14

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê derbasî hevkariyê dibin

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê d...

6 mijdar, 2026 - 18:22