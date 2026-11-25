Îsraîlê ciwanekî ji Quneytîrayê girtibû berda Li Efrînê panela têkildarî Tundiya li dijî jinan Xelkê Rojava: Em bi gelê xwe yê li Başûrê Kurdistanê re ne Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran kir Rûsyayê êrişî tesîsên enerjî û gazê yên Ukraynayê kir Li Reqayê mayînek teqiya: kalemêrek û zarokek mirin Şêniyên Qamişloyê daxwaza kêmkirina buhaya sotemeniyê kir Werîşe Mûradî: Nikarin îradeya me bişikînin ‘Bi yekitiyê em ê li hember hişmendiya baviksalar tê bikoşin’ Dadgeha Federal biryarên hikumeta Iraqê yên têkildarî Başûr erê kirin Li Qamişloyê ji bo zarokan çalakiyeke hunerî hat lidarxistin Tîmên paqijkirina mayinan li dibistaneke Til Temirê dest bi rakirina mayinan kir Li Qamişloyê meşa 25`ê Mijdarê: Em ê bi yekitiyê deskeftiyên xwe biparêzin Li Siwêdayê bi boneya 25’ê Mijdarê semînerek li dar ket