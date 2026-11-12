Li nêzîkî Koşka Spî gule hatin avêtin: Kesek hat kuştin

Li Washingtonê li nêzîkî Koşka Spî di bûyereke gulebaranê de ku li nav û derdora klûbeke werzişê pêk hat, kesek hat kuştin û 4 kesên din jî birîndar bûn. Piştre gumanbar di nava qata xwe de birîndar hat dîtin.

Li nêzîkî Koşka Spî gule hatin avêtin: Kesek hat kuştin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
12 mijdar, 2026   21:16
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî agahiyên polîsan, îro li Washingtonê li taxa Logan Circle yê ku derdora 1,6 kîlometre dûrî Koşka Spî ye, di bûyereke gulebaranê de ku li nav û derdora klûbeke werzişê qewimî kesek hat kuştin û 4 kesên din jî birîndar bûn.

Serok Polîsan Jeffrey Carroll di civîneke çapemeniyê de ragihand ku gumanbar piştre di qata xwe de birîndar hat dîtin.

Carroll anî ziman ku lêkolînên destpêkê nîşan didin ku gumanbar û şêniyên avahiyê di nava nakokiyekê de bûn.

Endama Meclisa Herêma Columbia Brooke Pinto di peyameke xwe ya li ser platforma X’ê de diyar kir ku gulebaran li klûbeke werzişê ya bi navê "Vida" pêk hatiye û da zanîn ku çend kes bûn birîndar bûn.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin

Gotara pêşin

Li Tirkiyeyê helîkopterek ket: 4 kes mirin

Nûçeyên Têkildar

Li Şerîda Xezayê kesek hat kuştin û 19 birîndar bûn

Li Şerîda Xezayê kesek hat kuştin û 19 birîndar bûn

9 mijdar, 2026 - 23:30

Kampanyaya ‘Ji darvekirinan re na’ di hefteya 146’an de ye

Kampanyaya ‘Ji darvekirinan re na’ di hefteya 146’an de ye

10 mijdar, 2026 - 13:23

Di teqîna li kargeha HABAŞ’ê ya li Îzmîrê de 16 kesan jiyana xwe ji dest dan

Di teqîna li kargeha HABAŞ’ê ya li Îzmîrê de 16 kesan j...

9 mijdar, 2026 - 21:37

Rûsyayê bajarokek li başûrê Ukraynayê kontrol kir

Rûsyayê bajarokek li başûrê Ukraynayê kontrol kir

9 mijdar, 2026 - 19:44

Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin

Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin

7 mijdar, 2026 - 23:06

Eisenkot hişyarî da Netanyahu ku dezgehên ewlehî nekişîne nava krîza destûrî

Eisenkot hişyarî da Netanyahu ku dezgehên ewlehî nekişî...

11 mijdar, 2026 - 22:45