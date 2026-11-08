Rojevên hefteyekê: Hilbijartinên DYA û Îsraîlê û ji nû ve avakirina hevsengiyên hêzan

Hilbijartinên Amerîka û Îsraîlê guhertinên di hevsenigyên hêzên siyasî de destnîşan kirin. Der barê hilbijartinên Îsraîlê de hate diyarkirin ku partiyên erebî hewl didin giraniya xwe ya di parlamentoyê de bi kar bînin da ku  ji bo pêkîna wekheviyê û çêkirina bandorê di siyasetên hikumeta bê de  zextê çêbikin.

Rojevên hefteyekê: Hilbijartinên DYA û Îsraîlê û ji nû ve avakirina hevsengiyên hêzan
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
8 mijdar, 2026   07:35
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Rojnameyên erebî di rojevên xwe yên hefteya borî de bandorên hilbijartinên navîn ên DYA‘yê li ser siberoja bandoriya Donald Trump û siyaseta wî ya derve, hilbijartinên Îsraîlê û rola partiyên ereban di avakirina hikumeta bê de nirxandin.

Di derbarê karûbarên DYA` de, rojnameya El Xelîc li ser hilbijartinên kongreyê yên navîn nivîsî, bi sernavê gotara xwe "Di Navbera Qutîya Dengdanê û Pereyan de", ku balê dikişîne ser bandora pereyên siyasî di kampanyayên hilbijartinê de. Ev di nav milyaran dolarên ku ji hêla kesên dewlemend, şîrket û komên lobiyê ve têne xerc kirin da ku bandorê li hilbijartinên dengdêran bikin de tê.

Rojnameyê diyar kir ku "welatiyê Amerîkî di navbera hevsengiya pereyên ku ji hêla sermayedarên pîşesaziyê yên mezin, kesên dewlemend û lobiyan ve têne bikar anîn, ku siyasetmedaran dikirin û wan dixebitînin da ku berjewendiyên xwe di saziyên qanûndanînê de bi dest bixin û hêza xwe ya îfadekirina berjewendî û fikarên xwe de şaş dimîne. "

Rojnameya El Şerq El Ewsat, di gotareke bi sernavê "Serokek ji Derveyî Qutîkê" de, behsa kesayetiya Trump û şêwaza wî ya rêvebirina siyaseta Amerîka û têkiliyên navneteweyî kir û destnîşan kir ku "di demokrasiyan de adet e ku mirovên bihêz werin cezakirin; wan ji holê rakin an jî azwerî û zêdegaviyên wan werin sînordarkirin.

‘DONALD TRUMP DÊ ÇI BIKE?‘

Rojnameya Okaz a Erebistana Siûdî jî bandorên hilbijartinên navberê yên DYA’yê yên li ser serok Donald Trump şîrove kirin. Hat destnîşankirin ku şerê bi Îranê re û windahiyên wê yên aborî bûne sedema kêmbûna şansên Komarparêzan û rexneyan di nava partiyê de.

Rojnameyê îşaret pê kir ku Trump ku çareserkirina dosyaya Îranê wek stratejiya pêşîn dibîne û di heman demê de dixwaze mîrateyeke siyasî ya ji dema xwe mayî xurt bike, dê bi hemû rêbazan zextên li ser Îranê bidomîne.

‘GELO DEMOKRAT DÊ DI SERKEFTINÊ DE DILNIZMIYÊ NÎŞAN BIDIN?’

Rojnameya Şerq El Ewsat jî cih da serkeftina Demokratan di hilbijartinên navberê de û diyar kir ku divê encam wek dawiya ‘trumpîzmê‘ neyên dîtin.

Rojnameyê destnîşan kir ku bandorên şer, enflasyon û zêdebûna buhayên sotemeniyê bûn sedema paşketina giranbûna Komarparêzan. Her wiha destnîşan kir ku divê Demokrat ji rageşiya siyasî hişyar bin û berî her tiştî serketina xwe bi baldarî bi kar bînin.

ROLA SIYASÎ YA BILINDBÛNA PARTIYÊN EREB LI ÎSRAÎLÊ

Der barê Îsraîlê de, rojnameya El Ereb a li Londonê, di gotareke bi sernavê "Lîsteya Hevbeş: Gelo Piştgiriya Eisenkot dê Siyasetên Îsraîlê Biguherîne?" de, bal kişand ser hilbijartinên Îsraîlê û rola siyasî ya bilindbûna partiyên Ereb di nav wan de.

Gotarê destnîşan kir ku "piştgiriya partiyên Ereb li Îsraîlê ji bo Gadi Eisenkot ne tenê gavek e ji bo dûrxistina Benjamin Netanyahu ji desthilatdariyê, lê belê hewldanek e ji bo veguherandina giraniya parlemanî ya welatiyên Ereb ên Îsraîlê bo xalek zextê li ser hikûmeta siberojê."

Etîket:

Gotara berê

Bihabûn barê şêniyên Hesekê giran dike

Gotara pêşin

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

Nûçeyên Têkildar

Hesabên siyasî û leşkerî yên cûda û tirsa gurbûna pevçûnê li Rojhilata Navîn

Hesabên siyasî û leşkerî yên cûda û tirsa gurbûna pevçû...

7 mijdar, 2026 - 10:11

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li kolanan dikin

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li ...

5 mijdar, 2026 - 13:27

Bloomberg: DYA û Îran ji bo dawîkirina şer nêzîkî lihevkirineke muhtemel dibin

Bloomberg: DYA û Îran ji bo dawîkirina şer nêzîkî lihev...

6 mijdar, 2026 - 23:04

Dadgehên Îranê cezayê darvekirinê li 5 xwepêşanderan birîn

Dadgehên Îranê cezayê darvekirinê li 5 xwepêşanderan birîn

6 mijdar, 2026 - 10:59

Rojnameyên erebî nakokiyên Başûrê Kurdistanê û hilbijartinên DYA‘yê nirxandin

Rojnameyên erebî nakokiyên Başûrê Kurdistanê û hilbijar...

6 mijdar, 2026 - 10:06

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

5 mijdar, 2026 - 17:51