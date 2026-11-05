Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

Meclisa Kongra Star a Til Temirê êrişa li ser xwendekaran a li bajarê Hesekê şermezar kir û diyar kir ku divê rêz li îradeya xwendekaran bê girtin.

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir
ROJANE
5 mijdar, 2026   19:19
HESEKÊ
+

Meclisa Kongra Star a Til Temirê der barê êrişa duh li dijî xwepêşandana xwendekarên bajarê Hesekê de daxuyaniyek da.

Daxuyanî li pêşiya avahiya Meclisa Malbatên Şehîdan bi amadebûna jinên bajêr, nûnerên rêxistinên jinan û dayikên aştiyê ve hate dayîn. Endama Kongra Star Nalîn Seydo bi ziman kurdî û rêvebera Mala Jin  Hedla Yûnis bi zimanê erebî daxuyanî xwend.

Di daxuyaniyê de êrişên li ser xewpêşandana aştiyane ya xwendekaran hat şermezarkirin û hate gotin, "Mafê perwerdeya bi zimanê zikmakî mafekî rewa ye. Ziman nasnameya çandî û neteweyî ya gelan e, nabe ji mafên bingehîn were cudakirin."

Di dewama daxuyaniyê îşaret pê hat kirin ku parastina zimanê kurdî û mîsogerkirina hînbûna nifşên pêşerojê bi zimanê dayikê berpirsyariya aliyên têkildar e. Banga rêzgirtina li îradeya xwendekaran û daxwazên wan ên rewa hat kirin.

(bb)


Etîket:

Gotara berê

Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn

Gotara pêşin

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

Nûçeyên Têkildar

Bi keviran êrîşî xwendekaran kir

Bi keviran êrîşî xwendekaran kir

4 mijdar, 2026 - 12:30

Şehîd Ciwan: Fermandar, pêşengê Ciwanan û kedkarê çapemeniyê

Şehîd Ciwan: Fermandar, pêşengê Ciwanan û kedkarê çapem...

5 mijdar, 2026 - 02:35

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê p...

4 mijdar, 2026 - 13:05

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

5 mijdar, 2026 - 09:59

Karwanê heftemîn ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Karwanê heftemîn ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

4 mijdar, 2026 - 10:41

Şêniyên Çilaxayê bi derfetên kêm dibistanan sererast dikin

Şêniyên Çilaxayê bi derfetên kêm dibistanan sererast dikin

4 mijdar, 2026 - 07:35