Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn

Li bajarên Girkê Legê û Rimêlanê xwendekar ji bo mafê perwerdeya bi zimanê dayikê û fermîkirina zimanê kurdî di destûrê de xwepêşandan li dar xistin. Xwepêşandêran piştgiriya xwe bi xwendekarên Hesekê re anîn ziman.

Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn
Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn
Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn
ROJANE
5 mijdar, 2026   18:46
QAMIŞLO
+

Xwepêşandanên xwendekaran ên bi daxwaza mafê perwerdeya bi zimanê kurdî û fermîkirina ziman di destûrê de dewam dikin.

Li bajarên Girkê Legê û Rimêlanê xwendekarên hemû astan îro jî daketin qadan û daxwazên xwe dubare kirin.

Xwendekaran ku li qadên bajêr geriyan, dirûşmên wekî "Zimanê me kurdî ye, perwerdeya bi kurdî mafê me ye" berz kirin. Her wiha pankartên bi nivîsên "Zimanê kurdî dengê gelê me ye û gelê me nayê bêdengkirin", "Zimanê me zimanê lehengî, azadî û berxwedanê ye" û "Em silavên xwe ji şagirtên Hesekê re dişînin" vekirin.

Xwendekarên peyamên girêdana bi mafê xwe yê domandina perwerdeya bi zimanê dayikê û piştgiriya xwendekarên Hesekê dan. Di heman demê de banga fermîkirina kurdî di destûrê de û di hemû astên perwerdeyê de kirin.

(bb)


Etîket:

Gotara berê

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

Gotara pêşin

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

Nûçeyên Têkildar

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê we...

5 mijdar, 2026 - 16:41

Di hilbijartinên navber ên DYE’yê de serketina Demokratan

Di hilbijartinên navber ên DYE’yê de serketina Demokratan

4 mijdar, 2026 - 12:03

Parêzgarê Hesekê û Serokê Suryanên Artodoks ê Cizîr û Firatê civiyan

Parêzgarê Hesekê û Serokê Suryanên Artodoks ê Cizîr û F...

3 mijdar, 2026 - 20:50

Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin ber xetereyê

Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin be...

6 mijdar, 2026 - 04:05

Gerînedeyê Weqfeya Olî: Dê entegre qonax bi qonax bi rê ve biçe

Gerînedeyê Weqfeya Olî: Dê entegre qonax bi qonax bi rê...

4 mijdar, 2026 - 14:07

Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir

Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir

4 mijdar, 2026 - 15:51