‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

Çavkaniyeke taybet ji Rojnewsê re ragihand ku tîma hikûmî ya YNK’ê û serokkomar tevlî civînê bûne, bi piraniya dengan biryardaye ku YNK‘ê ji hikûmetê vekişe û îtiraf bi parlamentoyê neîne.

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘
ROJANE
5 mijdar, 2026   19:20
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Piştî ku Meclisa Rêveberiya YNK’ê li hev civiya û şûnde çavkaniyeke YNK’ê naveroka civînê ji bo Rojnewsê eşkere kir.

Çavkaniyê taybet ji Rojnewsê re ragihand ku di civînê de Bafil Talebanî pir aciz bûye, piştre pir lez deng hatiye dayîn ku YNK‘ê ji hikûmetê vekişe û îtiraf bi parlamentoyê neke.

Heman çavkaniyê ragihand ku dibe Bafil Talebanî îşev daxuyaniyek têkildarî biryara civînê helwesta partiya xwe bide.

Etîket:

Gotara berê

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

Gotara pêşin

Tevgerên Îsraîlê di nava Sûriyeyê de didomin

Nûçeyên Têkildar

Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn

Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn

5 mijdar, 2026 - 18:46

Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir

Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir

4 mijdar, 2026 - 15:51

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

5 mijdar, 2026 - 09:59

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê we...

5 mijdar, 2026 - 16:41

Li Humsê kesek bi guleavêtinê birîndar bû

Li Humsê kesek bi guleavêtinê birîndar bû

4 mijdar, 2026 - 22:30

Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt

Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariy...

4 mijdar, 2026 - 12:24