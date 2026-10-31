Îsraîlê 4 kes li Quneytîrayê girtin

Hêzên Îsraîlê 4 kes li ser benda kontrolê ya li bakurê Quneytîrayê danîne girtin û 2 bendên din li Mişêrfê û Cubata El Xeşeb danîn.

Îsraîlê 4 kes li Quneytîrayê girtin
ROJANE
31 cotmeh, 2026   21:26
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), hêzên Îsraîlê, îro, 4 kes li ser benda kontrolê ya li ser rêya di navbera bajarokê Xan Ernebê û gundê Ofaniya yên bakurê Quneytîrayê de danîbûn girtin û agahiyên li ser aqûbeta wan ne diyar in.

Girêdayî mijarê, Îsraîlê 2 bendên kontrolê, yek li gundê Mişêrfê bi beşdariya 5 wesayîtên leşkerî û ya din li nêzî nuqteya NY’yê ya li ser rêya Cubata El Xeşeb bi beşdariya 8 wesayîtan, danîn.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Şandeyek PYD’ê sersaxî da malbatên qurbaniyên Kerek e

Gotara pêşin

Li Hurmuzê mayîn bi keştiyek petrolê ve teqiya

Nûçeyên Têkildar

Îlham Ehmed: Kiryarên li Efrînê pêşî li ber vegera gundan digire

Îlham Ehmed: Kiryarên li Efrînê pêşî li ber vegera gund...

29 cotmeh, 2026 - 14:56

Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî

Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî

30 cotmeh, 2026 - 20:33

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

30 cotmeh, 2026 - 07:55

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana Erebî bû

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana...

29 cotmeh, 2026 - 20:31

Nanpêjxaneyên Hesekê tên nûjenkirin

Nanpêjxaneyên Hesekê tên nûjenkirin

31 cotmeh, 2026 - 07:15

Mela Hemze Yunis: Em êrişan û yên li pişt wan şermezar dikin

Mela Hemze Yunis: Em êrişan û yên li pişt wan şermezar ...

29 cotmeh, 2026 - 08:00