Hêzên Îsraîlê 2 girtî berdan Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hatiye çêkirin bû Li Minbicê di êrişeke çekdarî de bavek û kurê wî hatin kuştin Li Hurmuzê mayîn bi keştiyek petrolê ve teqiya Îsraîlê 4 kes li Quneytîrayê girtin Şandeyek PYD’ê sersaxî da malbatên qurbaniyên Kerek e Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran û bombebaran kir Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxistin Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano Ji 4 zarokên li Til Birakê noqî avê bibûn yek mir Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê Hêzên Îsraîlê li rojavayê Şamê û Derayê tevger kir Bandora koçberiya ji neçarî ya li ser aştiya civakî, aborî û jinan bû mijara nîqaşê Meclisa Hesekê Roja Cîhanî ya Berxwedana Kobanê pîroz kir